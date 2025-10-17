اخباری: فوتبال روی خوشش را به چادرملو نشان نداد

به گزارش ایلنا، سعید اخباری در نشست خبری پس از بازی برابر گل‌گهر سیرجان گفت: ابتدا به دو تیم خسته‌نباشید می‌گویم و به مجموعه گل‌گهر بابت این پیروزی تبریک عرض می‌کنم. بازی از همان دقایق ابتدایی پایاپای بود اما متأسفانه روی یک ضربه ایستگاهی که بارها در تمرینات درباره‌اش صحبت کرده بودیم، گل زودهنگامی دریافت کردیم و همین موضوع برنامه‌ ما را به‌هم زد.

او ادامه داد: بعد از آن برای جبران نتیجه جلو کشیدیم اما در جریان حملات‌مان، روی ضدحمله گل دوم را دریافت کردیم. با این حال بازیکنانم تسلیم نشدند و موقعیت‌های زیادی ساختند. از نظر خلق موقعیت، عملکرد خوبی داشتیم و شاید هیچ تیمی تا امروز در زمین گل‌گهر به اندازه ما موقعیت ایجاد نکرده بود. دروازه‌بان و مدافعان حریف روز درخشانی را پشت سر گذاشتند.

سرمربی چادرملو در مورد صحنه پنالتی گفت: پنالتی‌ای که متأسفانه تبدیل به گل نشد می‌توانست مسیر بازی را عوض کند. دروازه‌بان گل‌گهر با واکنش‌های عالی‌اش تأثیر زیادی در نتیجه داشت. اگر آن توپ گل می‌شد، مطمئناً روند مسابقه متفاوت پیش می‌رفت.

اخباری با اشاره به بدشانسی تیمش افزود: در نیمه دوم توپ‌مان به تیر دروازه خورد و ضربه سر رضا میرزایی هم از روی خط برگشت داده شد. فوتبال امروز روی خوشش را به ما نشان نداد، اما از نظر کیفیت و برنامه‌ تاکتیکی از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

او در پایان درباره وضعیت مصدومیت دروازه‌بان تیمش گفت: ادسون چند هفته‌ای مصدوم بود و در این دیدار مصدومیتش تشدید شد. امیدوارم هرچه زودتر به تمرینات بازگردد. داور مسابقه نیز عملکرد قابل قبولی داشت و با آرامش بازی را مدیریت کرد.

