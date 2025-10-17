هادی عقیلی: سپاهان بعد از سپری کردن بحران قهرمان خواهد شد
مربی سپاهان از نمایش تیمش مقابل استقلال خوزستان ابراز رضایت کرد و تأکید داشت تیمش در مسیر قهرمانی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، هادی عقیلی، مربی سپاهان، پس از پیروزی دو بر ۰ سپاهان مقابل استقلال خوزستان، عملکرد شاگردانش را قابلقبول توصیف کرد و با اشاره به تاریخ و میراث باشگاه، از بازگشت تیم به شرایط ایدهآل سخن گفت. او تأکید کرد سپاهان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این فصل است.
هادی عقیلی درباره پیروزی تیمش مقابل استقلال خوزستان گفت: به نظرم بازی خوبی بود. تیم ما به جز ده دقیقه اول نیمه دوم کلا سوار بازی بود. خدا را شکر بازی تحت کنترل بود و توانستیم موقعیت درست کنیم. بازی را با نتیجه خوب ۲-۰ بردیم.
او درباره استفاده از تایم تعطیلات فیفادی و فاصله گرفتن از حواشی گفت: تعطیلی فیفادی، من خیلی اعتقادی ندارم که کمکمان کرده باشد. ما از بازی خیبر به این سمت، حتی بازی تراکتور، روش بازیمان روش خوبی بود، متاسفانه در بازی با تراکتور در موقعیت بدی گل خوردیم در آن زمان از بازی، وقت اضافه نیمه اول بود و جبران این موقعیتها خیلی سخت است. نیمه دوم هم دوباره در دقایق وقت اضافه گل خوردیم. اگر این شرایط را کنار بگذاریم تیمما نسبتا خوب بازی کرد. هم آن بازی هم بازی با خیبر و ذوب آهن و هم این بازی نمایش خوبی داشتیم.
عقیلی در مورد خروج سپاهان از بحران و رسیدن به شرایط ایدهآل گفت: بله، اینها به این خاطر است که باشگاه یک تاریخ و میراثی دارد و برای محافظت از آن باید خیلی تلاشمان بیشتر باشد و این نتایج باعث میشود که همه فکر کنند تیم ما در بحران است. خدا را شکر توانستیم همه جوره جمعش کنیم و امیدوارم این راه ادامهدار باشد.
او با مثبت اندیشی درباره ادامه راه سپاهان گفت: مطمئنم تیم ما یکی از کاندیداهای قهرمانی است. مطمئن باشید.