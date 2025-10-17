هافبک سپاهان: لیگ فقط دو بازی ابتدایی نیست!

به گزارش ایلنا، عارف حاجی عیدی، هافبک سپاهان، با ابراز رضایت از عملکرد تیم در دیدار حساس برابر استقلال خوزستان تأکید کرد که تغییرات زیاد ابتدای فصل باعث دشواری در هماهنگی شده بود، اما حالا تیم در مسیر ثبات و موفقیت گام برمی‌دارد.

حاجی عیدی پس از پیروزی مقابل استقلال خوزستان گفت: خدا را شکر. بازی سختی داشتیم. به این ۳ امتیاز و به این برد نیاز داشتیم. استقلال خوزستان تیم قابل احترامی است و نتایج خیلی خوبی گرفته. آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم استقلال خوزستان. تشکر می‌کنم از هواداران‌مان که این همه راه آمدند. سپاهان در اصفهان و کل ایران هوادار دارد.

او از بهبود شرایط تیمش گفت: نسبت به پارسال ما تغییرات زیاد داشتیم. یک خرده هماهنگ شدن سخت است و خدا را شکر بازی‌ها را پیش می‌بریم و آرام آرام تیم یکدست می‌شود و نتایج خوبی هم‌ می‌گیرد.

حاجی عیدی درباره بحرانی که سپاهان پشت سر گذاشت توضیح داد: طبیعی است. لیگ یکی دو بازی که نیست سی تا بازی است. امسال اتفاقات خوبی می‌افتد.

