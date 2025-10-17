واکنش سریع باشگاه اصفهانی
تماشای بازی استقلال از نیمکت سپاهان: حسینی به کمیته انصباطی احضار شد!
سیدحسین حسینی یک بازی دیگر را روی نیمکت سپاهان پشت سر گذاشت و با جوابی کوتاه استادیوم را ترک کرد.
به گزارش ایلنا، حضور سیدحسین حسینی در سپاهان یکی از نقلوانتقالات بزرگ تابستان بود و بسیاری تصور میکردند کاپیتان سابق استقلال بهسرعت به دروازه اصلی طلاییپوشان خواهد رسید. با این حال، عملکرد درخشان محمدرضا اخباری بعد از مصدومیت حسینی باعث شده حسینی فعلاً روی نیمکت بنشیند.
در دیدار سپاهان برابر استقلال خوزستان، محرم نویدکیا ترجیح داد همچنان به اخباری اعتماد کند؛ تصمیمی که نتیجه داد، چرا که دروازهبان ملیپوش سپاهان با چند واکنش دیدنی توانست کلینشیت کند و در پیروزی دو بر صفر تیمش نقش مهمی داشته باشد.
پس از پایان مسابقه، حسینی در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره نیمکتنشینیاش تنها به یک جمله بسنده کرد: «از کادرفنی بپرسید!» این پاسخ کوتاه نشان داد دروازهبان سابق استقلال از شرایط فعلی رضایت ندارد و در جستوجوی فرصت برای بازگشت به ترکیب است.
حسینی در این بازی به واسطه تماشای بازی استقلال از روی نیمکت با گوشی موبایلش مورد توجه قرار گرفت و این رفتار و پاسخ او به خبرنگاران باعث شد باشگاه سپاهان با انتشار یک توییت از احضار سیدحسین حسینی به کمیته انصباطی باشگاه خبر بدهد.