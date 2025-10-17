خلیفه اصل: تحت تاثیر نام سپاهان بودیم

به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان در دیداری سخت مقابل سپاهان تن به شکست داد. امیر خلیفه در نشست پس از بازی، با تمجید از سپاهان و تأکید بر بزرگی نام این تیم، اعتراف کرد که شاگردانش به دلیل تجربه کمتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند و نتوانسته‌اند کیفیت واقعی‌شان را نشان دهند.

سرمربی استقلال خوزستان درباره بازی مقابل سپاهان گفت: بنده در ابتدا جا دارد به همکار و دوست خوبم آقای نویدکیا فوت برادرخانم‌شان را تسلیت عرض کنم. خدا به خودشان و خانواده‌شان صبر بدهد. برد امروزشان را تبریک عرض می‌کنم. فکر می‌کنم امروز تحت تاثیر نام سپاهان قرار گرفته بودیم و متاسفانه جوانان ما امروز نتوانستند بازی باکیفیت‌شان را به نمایش بگذارند. ان‌شالله ما خودمان را بازسازی کنیم تا برای بازی‌های آینده آماده بشویم. اگر بچه‌ها یک مقدار در فرصت‌هایی که کسب کردیم دقت می‌کردند، می‌توانستیم نتیجه بازی را حداقل مساوی کنیم. اما به هر حال سپاهان بود و تیم بسیار بسیار بزرگی بود و ما را تحت تاثیر قرار داد. فکر می‌کنم حق‌شان بود ۳ امتیاز این بازی را کسب کنند.

امیر خلیفه‌اصل درباره دو نیمه کاملا متفاوت بازی گفت: عرض کردم ما نیمه اول را تحت تاثیر نام خوب سپاهان قرار گرفته بودیم. فکر می‌کنم بچه‌ها که بازیکنان سپاهان را از نزدیک دیدند یک مقدار تحت تاثیر قرار گرفتند. درمورد اینکه می‌گویید بازی‌ها را اقتصادی می‌برید، من فکر می‌کنم این مشکل فوتبال کشورمان است که متاسفانه در بازی‌ها خیلی کمتر گل رد و بدل می‌شد. مطمئن باشید من و همکارانم تلاش می‌کنیم تا روی مهاجمان‌مان صورت اختصاصی کار کنیم و ان‌شالله بتوانیم مهاجمان خوبی را به فوتبال‌مان معرفی کنیم.

او درباره مقایسه بودجه‌های دو تیم گفت: به هر حال زمانی که من به عنوان سرمربی تیم استقلال خوزستان انتخاب شدم، می‌دانستم که باشگاه مشکلات خاص خودش را دارد و با اطلاع کامل این مسئولیت را پذیرفتم و الان اگر بخواهم دنبال بهانه باشم که بگویم بودجه کم است و پول ندادند، من همه را اطلاع دارم و این شکست ارزش‌های بازیکنان من را کم نمی‌کند. مقصر اصلی من بودم. من نتوانستم تیمم را خوب کوچ کنم و از لحاظ روحی روانی آن‌ها را برای یک بازی خوب مقابل تیم خوب سپاهان اصفهان آماده کنم.

امیر خلیفه درباره تزریق سرمایه به باشگاه گفت: راست و حسینی عرض کنم که تا این لحظه هیچ گونه پرداختی بازیکنان من نداشتند. پرداختی ما صفر بوده و متاسفانه تا الان بازیکنان‌مان دریافتی نداشتند و مشکلاتی مادی خیلی زیادی داریم. من فکر می‌کنم مسئولین استانی و اسپانسر باید به فکر این تیم باشند تا ما بتوانیم روند خوب‌مان را ادامه بدهیم. فکر می‌کنم حق مسلم این بازیکنان جوان است که پرداختی داشته باشند، به هر حال همه ماها از کادر فنی بگیرید تا بازیکنان و کادر پزشکی تنها شوق و تنها درآمدمان فوتبال است که متاسفانه تا به امروز هیچ گونه پرداختی نداشتند.

