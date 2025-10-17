اعتراض مس رفسنجان به قضاوت دیدار با استقلال (عکس)
بازیکنان و کادر فنی مس رفسنجان پس از شکست یک بر صفر مقابل استقلال تهران، نسبت به تصمیمات داوری بهویژه در برخورد رستم آشورماتوف با سامان نریمانجهان معترض بودند و معتقدند داور میتوانست تصمیم سنگینتری بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان در حالی هفته هفتم لیگ برتر را با شکست یک بر صفر برابر استقلال به پایان رساند که پس از بازی، اعضای این تیم به نحوه قضاوت کوپال ناظمی اعتراض داشتند.
مسیها معتقد بودند در چند صحنه، تصمیمات داور به ضررشان تمام شده و در صورت قضاوت متفاوت، نتیجه مسابقه میتوانست تغییر کند.
در دقیقه ۵۳ دیدار، برخورد شدیدی میان رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال و سامان نریمانجهان رخ داد. در این صحنه، استوک مدافع استقلال روی مچ پای بازیکن مس فرود آمد و باعث جراحت و خونریزی در ناحیه قوزک پای او شد.
بازی برای دقایقی متوقف شد تا تیم پزشکی مس وضعیت مصدوم را بررسی کند. داور مسابقه اما تنها با نشان دادن کارت زرد به آشورماتوف از ادامه ماجرا گذشت. گزارشها حاکی است که داوران VAR صحنه را بررسی کردند، اما تصمیم به بازبینی مجدد گرفته نشد.
باشگاه مس پس از پایان بازی با انتشار تصویری از پای آسیبدیده نریمانجهان در شبکههای اجتماعی، نسبت به تصمیم داور اعتراض کرد و مدعی شد که این صحنه میتوانست با کارت قرمز مواجه شود.
مسیها باور دارند که در صورت اخراج مدافع استقلال، روند بازی متفاوت پیش میرفت و نتیجه نهایی شاید تغییر میکرد. با این حال، شاگردان خطیبی با وجود عملکردی قابلقبول، در نهایت شکست را پذیرفتند و سه امتیاز این بازی به حساب استقلال واریز شد.