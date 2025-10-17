نویدکیا: در نیمه دوم سردرگم و بد بازی کردیم

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت:‌ آبادان را خیلی دوست دارم و خوشحالم بار دیگر به این شهر آمدم.

وی ادامه داد: از هواداران خیلی ممنون هستم، مسیر طولانی را آمدند و از دقیقه یک تا لحظه آخر از تیم حمایت کردند.

نویدکیا تصریح کرد: در واقعیت جدول با صدرنشین لیگ بازی داشتیم، استقلال خوزستان اگر ۳ امتیاز کسر شده را داشت، صدرنشین لیگ بود، سعی کردیم بازی خوبی انجام دهیم، کنترل بازی را در دست داشتیم و بازی باکیفیتی انجام دادیم، موقعیت‌های خوبی خلق کردیم و شانس‌های خوبی بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: می‌توانستیم در نیمه دوم گل‌های بیشتری بزنیم، سعی کردیم کم‌ترین موقعیت را بدهیم و روی اشتباه کوچک بچه‌‌ها موقعیت دادیم؛ به جز ۱۰ دقیقه شروع نیمه دوم که سردرگم و بد بازی کردیم، بقیه بازی منطقی و خوب بود، لیاقت این برد را داشتیم.

وی در مورد شرایط جدول گفت: الان نمی‌توانیم جدول را خوب نگاه کنیم، شرایط ایده‌آل نداشتیم اما از لحاظ کیفی مثل قبل خوب بازی کردیم، بازی‌های گذشته نتوانستیم خوب نتیجه بگیریم، اگر واقع‌بین، منطقی‌تر باشیم و احساساتی نشویم، می‌توانیم کم کم به شرایط خوب باز گردیم؛ با صدرنشین ۳ امتیاز اختلاف است که این اختلاف کم لیگ را جذاب می‌کند و البته علامت سووال‌هایی ایجاد می‌کند.

