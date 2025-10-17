نویدکیا: در نیمه دوم سردرگم و بد بازی کردیم
سرمربی سپاهان با وجود پیروزی تیمش از عملکرد نیمه دوم این تیم برابر استقلال خوزستان راضی نیست.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: آبادان را خیلی دوست دارم و خوشحالم بار دیگر به این شهر آمدم.
وی ادامه داد: از هواداران خیلی ممنون هستم، مسیر طولانی را آمدند و از دقیقه یک تا لحظه آخر از تیم حمایت کردند.
نویدکیا تصریح کرد: در واقعیت جدول با صدرنشین لیگ بازی داشتیم، استقلال خوزستان اگر ۳ امتیاز کسر شده را داشت، صدرنشین لیگ بود، سعی کردیم بازی خوبی انجام دهیم، کنترل بازی را در دست داشتیم و بازی باکیفیتی انجام دادیم، موقعیتهای خوبی خلق کردیم و شانسهای خوبی بود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: میتوانستیم در نیمه دوم گلهای بیشتری بزنیم، سعی کردیم کمترین موقعیت را بدهیم و روی اشتباه کوچک بچهها موقعیت دادیم؛ به جز ۱۰ دقیقه شروع نیمه دوم که سردرگم و بد بازی کردیم، بقیه بازی منطقی و خوب بود، لیاقت این برد را داشتیم.
وی در مورد شرایط جدول گفت: الان نمیتوانیم جدول را خوب نگاه کنیم، شرایط ایدهآل نداشتیم اما از لحاظ کیفی مثل قبل خوب بازی کردیم، بازیهای گذشته نتوانستیم خوب نتیجه بگیریم، اگر واقعبین، منطقیتر باشیم و احساساتی نشویم، میتوانیم کم کم به شرایط خوب باز گردیم؛ با صدرنشین ۳ امتیاز اختلاف است که این اختلاف کم لیگ را جذاب میکند و البته علامت سووالهایی ایجاد میکند.