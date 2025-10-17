به گزارش ایلنا، هفته هفتم لیگ برتر برای استقلالی‌ها یک شب خوش رقم زد. ساپینتو برای اولین بار روی نیمکت تیم نشست، دومین برد فصل به دست آمد و امتیاز شاگردان او در جدول دو رقمی شد. بسته ماندن دروازه آبی‌ها، یکی دیگر از نکات مثبت این دیدار بود.

حبیب فرعباسی که چند هفته‌ای جای آنتونیو آدان را گرفته بود، در پیروزی مقابل مس رفسنجان موفق به کلین‌شیت شد. او شب آرامی را پشت سر گذاشت و تنها چند موقعیت کنترل‌شده داشت، اما موفق شد دروازه استقلال را بسته نگه دارد.

این اولین کلین‌شیت فرعباسی با پیراهن استقلال بود و توانست بخشی از معادله موفقیت شاگردان ساپینتو در کسب پیروزی حیاتی مقابل مس باشد. فرعباسی که تابستان امسال از ملوان بندرانزلی به استقلال پیوسته، حالا به نظر می‌رسد رقابت نزدیکی با آدان برای جایگاه دروازه‌بانی اصلی تیم داشته باشد.

با این کلین‌شیت، حبیب و آدان هر کدام یک سهم مساوی در بسته نگه داشتن دروازه استقلال دارند و فرعباسی نشان داد که روحیه و آمادگی کافی برای ادامه حضور در ترکیب اصلی تیم را دارد.

