خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین کلین‌شیت فرعباسی با پیراهن استقلال

اولین کلین‌شیت فرعباسی با پیراهن استقلال
کد خبر : 1701259
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته هفتم لیگ برتر، استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو موفق شد مس رفسنجان را یک بر صفر شکست دهد و دروازه خود را بسته نگه دارد. حبیب فرعباسی، دروازه‌بان تازه‌وارد، برای اولین بار با پیراهن استقلال کلین‌شیت کرد.

به گزارش ایلنا،  هفته هفتم لیگ برتر برای استقلالی‌ها یک شب خوش رقم زد. ساپینتو برای اولین بار روی نیمکت تیم نشست، دومین برد فصل به دست آمد و امتیاز شاگردان او در جدول دو رقمی شد. بسته ماندن دروازه آبی‌ها، یکی دیگر از نکات مثبت این دیدار بود.

حبیب فرعباسی که چند هفته‌ای جای آنتونیو آدان را گرفته بود، در پیروزی مقابل مس رفسنجان موفق به کلین‌شیت شد. او شب آرامی را پشت سر گذاشت و تنها چند موقعیت کنترل‌شده داشت، اما موفق شد دروازه استقلال را بسته نگه دارد.

این اولین کلین‌شیت فرعباسی با پیراهن استقلال بود و توانست بخشی از معادله موفقیت شاگردان ساپینتو در کسب پیروزی حیاتی مقابل مس باشد. فرعباسی که تابستان امسال از ملوان بندرانزلی به استقلال پیوسته، حالا به نظر می‌رسد رقابت نزدیکی با آدان برای جایگاه دروازه‌بانی اصلی تیم داشته باشد.

با این کلین‌شیت، حبیب و آدان هر کدام یک سهم مساوی در بسته نگه داشتن دروازه استقلال دارند و فرعباسی نشان داد که روحیه و آمادگی کافی برای ادامه حضور در ترکیب اصلی تیم را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ