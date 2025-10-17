خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسرو حیدری: رابطه آقاسی و ساپینتو خوب است

خسرو حیدری: رابطه آقاسی و ساپینتو خوب است
کد خبر : 1701257
لینک کوتاه کپی شد.

خسرو حیدری، مربی استقلال، پس از پیروزی تیمش مقابل مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر، در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره عملکرد تیم، هماهنگی بازیکنان و حواشی اخیر ارائه کرد و تاکید کرد رابطه ساپینتو و آقاسی کاملاً مثبت است.

به گزارش ایلنا، خسرو حیدری با اشاره به برد ارزشمند استقلال گفت: خدا را شکر توانستیم این بازی را ببریم تا این شروعی باشد برای روزهای خوب استقلال.

وی درباره تاثیر حضور ساپینتو روی نیمکت افزود: ایشان سرمربی تیم هستند و حضورشان کنار خط ضروری بود. قبل از این، من و دستیاران این کار را انجام می‌دادیم و خوشحالیم که حالا ساپینتو دوباره روی نیمکت حضور دارد.

خسرو حیدری درباره هماهنگی تیم توضیح داد: بازی به بازی بهتر می‌شویم. بازیکنان خارجی و ایرانی باید در کنار هم بازی کنند تا هماهنگی شکل بگیرد. الان شرایط بهتر شده و بازیکنانی داریم که می‌توانند کمک کنند.

او همچنین درباره عملکرد موسی جنپو گفت: موسی بازیکن بزرگی است و امروز نقش مثبتی داشت. در اواخر بازی تحت فشار بودیم اما کمک کرد و آن چیزی بود که از او انتظار داشتیم.

حیدری درباره ضیافت شامی که برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه بیشتر برای جمع شدن بازیکنان بود و نشان دادیم نفرات خارجی و ایرانی همدل هستند. اگر کدورتی بود، در آنجا برطرف شد.

در پاسخ به سوال درباره برگزاری دربی در شیراز گفت: چون پرسپولیس میزبان است، تصمیم با آن‌هاست. برای ما فرقی ندارد، هواداران همه جا ما را حمایت می‌کنند.

خسرو حیدری در پایان درباره سوءتفاهم ایجاد شده در مقایسه با کریم باقری تاکید کرد: آقا کریم بزرگ همه ماست و من هیچوقت بی‌احترامی نکرده‌ام. حرفم صرفاً درباره شرایط و دوربین بود، نه شخص ایشان. او یکی از اسطوره‌های فوتبال کشور است و آبی و قرمز ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ