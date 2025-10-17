خسرو حیدری: رابطه آقاسی و ساپینتو خوب است

به گزارش ایلنا، خسرو حیدری با اشاره به برد ارزشمند استقلال گفت: خدا را شکر توانستیم این بازی را ببریم تا این شروعی باشد برای روزهای خوب استقلال.

وی درباره تاثیر حضور ساپینتو روی نیمکت افزود: ایشان سرمربی تیم هستند و حضورشان کنار خط ضروری بود. قبل از این، من و دستیاران این کار را انجام می‌دادیم و خوشحالیم که حالا ساپینتو دوباره روی نیمکت حضور دارد.

خسرو حیدری درباره هماهنگی تیم توضیح داد: بازی به بازی بهتر می‌شویم. بازیکنان خارجی و ایرانی باید در کنار هم بازی کنند تا هماهنگی شکل بگیرد. الان شرایط بهتر شده و بازیکنانی داریم که می‌توانند کمک کنند.

او همچنین درباره عملکرد موسی جنپو گفت: موسی بازیکن بزرگی است و امروز نقش مثبتی داشت. در اواخر بازی تحت فشار بودیم اما کمک کرد و آن چیزی بود که از او انتظار داشتیم.

حیدری درباره ضیافت شامی که برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه بیشتر برای جمع شدن بازیکنان بود و نشان دادیم نفرات خارجی و ایرانی همدل هستند. اگر کدورتی بود، در آنجا برطرف شد.

در پاسخ به سوال درباره برگزاری دربی در شیراز گفت: چون پرسپولیس میزبان است، تصمیم با آن‌هاست. برای ما فرقی ندارد، هواداران همه جا ما را حمایت می‌کنند.

خسرو حیدری در پایان درباره سوءتفاهم ایجاد شده در مقایسه با کریم باقری تاکید کرد: آقا کریم بزرگ همه ماست و من هیچوقت بی‌احترامی نکرده‌ام. حرفم صرفاً درباره شرایط و دوربین بود، نه شخص ایشان. او یکی از اسطوره‌های فوتبال کشور است و آبی و قرمز ندارد.

