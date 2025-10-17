به گزارش ایلنا، پس از پیروزی استقلال مقابل مس رفسنجان، ساپینتو در نشست خبری گفت: تیم امروز در همه بخش‌ها برتر بوده و فرصت‌های زیادی خلق کرده است.

او افزود: اگر موقعیت‌هایمان را تبدیل به گل می‌کردیم، نتیجه می‌توانست متفاوت باشد. به تیمم افتخار می‌کنم و بازیکنانم پس از نتایج قبلی اعتماد به نفسشان را کمی از دست داده بودند، اما امروز نشان دادند که در استقلال به باخت عادت نداریم.

سرمربی پرتغالی استقلال درباره عملکرد تیم در نیمه دوم و روند لیگ توضیح داد: همه بازی‌ها سخت هستند و لیگ امسال بسیار رقابتی است. تیم ما نیاز به زمان دارد تا بازیکنان با شرایط و تاکتیک‌ها سازگار شوند.

ساپینتو به ضعف‌های دفاعی اشاره کرد و گفت: برخی اشتباهات در دفاع داشتیم که باید روی آن‌ها کار کنیم. همه بازیکنان مسئولیت‌پذیر باشند. امروز آقاسی فرصت بازی داشت و عملکرد خوبی ارائه کرد؛ به سایر بازیکنان نیز فرصت بازی خواهد رسید.

او همچنین درباره نیمکت و کادر فنی تیم افزود: غلامپور، دوست قدیمی من، پس از جراحی زانو در کنار تیم حضور دارد و در صورت نیاز به کادر فنی اضافه خواهد شد. من خودم دلم برای نیمکت تنگ شده بود و بدون برد نمی‌توانم زندگی کنم.

ساپینتو در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: سحرخیزان، آزادی و نازون باید مورد حمایت باشند تا بتوانند به تیم کمک کنند. همچنین چند روز پیش به بیمارستان کودکان سرطانی رفتم؛ می‌خواهم این برد را با آن‌ها تقسیم کنم.

