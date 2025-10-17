به گزارش ایلنا، رسول خطیبی، سرمربی مس رفسنجان، به علت محرومیت در این دیدار غایب بود و تیم تحت هدایت پیمان صاحب‌جمعی به میدان رفت. صاحب‌جمعی پس از شکست برابر استقلال اظهار داشت: این برد را به تیم استقلال تبریک می‌گویم و به بچه‌های خودمان هم خسته‌نباشید می‌گویم. در روزی که دو سه نفر از بازیکنان‌مان در فرم ایده‌آل نبودند، باز هم عملکرد خوبی داشتیم و بهتر از استقلال ظاهر شدیم.

وی درباره گل خورده گفت: در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ابتدایی دو موقعیت خوب داشتیم که استفاده نکردیم. گل استقلال حاصل از تمرکز ناکافی ما بود و دروازه‌بان در زاویه‌ای بسته گل دریافت کرد. در نیمه دوم با تعویض‌ها تیم غالب میدان بود و فرصت‌هایی داشتیم که از دست رفت. استقلال بیشتر روی ضدحملات کار می‌کرد.

صاحب‌جمعی افزود: در ۳۰ سالی که بازی‌های استقلال را دنبال کرده‌ام، چنین وقت‌کشی مداومی ندیده بودم؛ بازیکنان این تیم هر پنج دقیقه یک بار خود را زمین می‌زدند. با این حال به استقلال تبریک می‌گویم و امیدوارم شاگردان ما درس‌های لازم را از این بازی گرفته باشند.

مربی مس در واکنش به پرسشی درباره وعده خطیبی برای کسب رتبه تک‌رقمی گفت: روند تیم از نظر فنی رو به رشد است. فرصت آماده‌سازی تیم در پیش‌فصل محدود بود، اما تیم ما بهتر شده و با تقویت ترکیب در نیم‌فصل به هدف مدنظر خواهیم رسید.

وی درباره ناراحتی سامان نریمان‌جهان پس از تعویضش نیز توضیح داد: هیچ بازیکنی حق ناراحتی در هنگام تعویض ندارد. سامان در پستی غیرتخصصی بازی کرد و دیگر توان کافی برای ادامه نداشت.

صاحب‌جمعی در پایان با اشاره به اردوی کیش خاطرنشان کرد: دو سه بازیکن در این بازی روی فرم نبودند، اما این به خاطر اردوی کیش نبود. بازیکنان در کیش از نظر تاکتیکی و فنی پیشرفت کردند و ما از این اردو رضایت کامل داریم.

انتهای پیام/