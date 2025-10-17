استقلال 1-0 مس: آسانی لبخند را به ساپینتو هدیه داد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های استقلال و مس رفسنجان از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد و در پایان استقلال با تک‌گل یاسر آسانی در دقیقه ۱۲، برنده میدان شد. مهران احمدی توپ را در عمق زمین گرفت و پاس دقیق او به گوشه محوطه جریمه مس رسید؛ آسانی با یک شوت فنی و غافلگیرکننده توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در نیمه اول، استقلال چند فرصت دیگر نیز توسط آسانی، منیر الحدادی، صالح حردانی و سعید سحرخیزان داشت که با بدشانسی تبدیل به گل نشد. مس رفسنجان نیز با ماتئوس کاستا موقعیت‌هایی ایجاد کرد، اما ضربات مهاجم برزیلی راهی به دروازه استقلال نداشت.

نیمه دوم با تمرکز استقلال بر حفظ نتیجه آغاز شد، اما آبی‌پوشان همچنان تیم برتر میدان بودند و توسط احمدی، آسانی و الحدادی صاحب موقعیت شدند. در نهایت استقلال دومین برد فصل خود را پس از پیروزی هفته اول مقابل تراکتور به دست آورد و با ۱۰ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. مس رفسنجان نیز با پنج امتیاز در رده پانزدهم باقی ماند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح (۳۸ - عارف آقاسی)، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی (۷۷ - ابوالفضل زمانی)، منیر الحدادی، یاسر آسانی (۸۹ - محمدحسین اسلامی)، علی کوشکی (۷۷ - موسی جنپو) و سعید سحرخیزان (۸۹ - داکنز نازون)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب مس رفسنجان:

نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، دانیال جهانبخش، نومن کوردیچ (۴۶ - میلاد فخرالدینی)، مهدی شریفی (۸۵ - حسین کریم‌زاده)، ماتئوس کاستا (۸۵ - امیرعلی نیک‌مهر)، سامان نریمان جهان (۶۶ - علیرضا نقی‌زاده)، امیرحسین جولانی (۸۵ - علی‌اکبر رنجبر) و آرمان رمضانی

سرمربی: رسول خطیبی

کارت زرد:

رستم آشورماتوف (۵۴)، منیر الحدادی (۹۰+۱)، نومن کوردیچ (۲۹)، میلاد فخرالدینی (۹۰+۷)

لحظات حساس:

دقیقه ۸: شوت آسانی از گوشه محوطه جریمه اوت شد.

دقیقه ۱۰: ضدحمله مس با ضربه کاستا از بالای دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۱۹: شوت آسانی نزدیک بود گل دوم را بسازد اما از کنار دروازه رفت.

دقیقه ۳۰: شوت الحدادی به تور کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: شوت حردانی پس از برخورد با مدافعان کرنر شد.

دقیقه ۳۹: نفوذ سحرخیزان از کنار دروازه به اوت رفت.

شرح گل:

استقلال ۱ – مس رفسنجان ۰ (دقیقه ۱۲: یاسر آسانی)

مهران احمدی توپ را از میانه میدان به یاسر آسانی سپرد و او با شوتی دقیق و فنی، توپ را از کنار تیرک دروازه عبور داد و گل اول را به ثمر رساند.

قضاوت:

کوپال ناظمی داور دیدار بود.

انتهای پیام/