دقیقی پیش از بازی با آلومینیوم: هدف ما سه امتیاز است
سرمربی تیم فوتبال پیکان پیش از دیدار فردا با آلومینیوم اراک تأکید کرد که تیمش با تمام شرایط سخت، از جمله غیبت بازیکنان کلیدی و مشکلات زیرساختی، آماده کسب نتیجه مطلوب است.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی درباره تقابل پیکان با آلومینیوم اراک گفت: فردا بازی بسیار دشواری مقابل تیمی انرژیک و با تجربه و مربی توانمند داریم. کار سخت خواهد بود، اما تلاش میکنیم تا عملکرد شایسته خود را که در بازیهای گذشته به خاطر امتیازگیری کامل نتوانستیم نشان دهیم، جبران کنیم.
وی در مورد غیبت بازیکنان مصدوم تیم افزود: کسری طاهری، شاهین توکلی و محمدعلی فرامرزی در دسترس نیستند، اما بازیکنان جوان جایگزین آنها خواهند شد. پیکان همیشه فرصت بازی به جوانان میدهد و امیدواریم آنها بتوانند جای خالی بازیکنان مصدوم را پر کنند. به کسرایی که به دلیل مصدومیت غایب است هم آرزوی سلامتی و بازگشت قویتر داریم.
دقیقی درباره شرایط میزبانی تیم و مشکلات زیرساختی فوتبال ایران اظهار داشت: پیکان همچنان یکی از مظلومترین تیمهای لیگ است و با توجه به شرایط سختافزاری، همیشه مجبور بودهایم محل میزبانی را تغییر دهیم. اما ما بهانهگیر نیستیم و قدردان همراهی هیئت فوتبال کرج و استان البرز هستیم. امیدوارم در بازی فردا در استادیوم انقلاب عملکرد خوبی داشته باشیم و با کسب امتیاز کامل زمین را ترک کنیم.