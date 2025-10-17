قاسم حدادیفر پیش از دیدار با فولاد: تمرکز ما روی جوانان و داوری عادلانه است
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن پیش از دیدار با فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر، ضمن اشاره به اهمیت بازی، از تمرکز روی عملکرد جوانان تیم و عدالت در داوری سخن گفت.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان گفت: فردا یک مسابقه بسیار مهم داریم. فولاد تیمی باکیفیت و اصولی است و ما با تمرینات خوب آماده این بازی شدهایم. امیدواریم سه امتیاز مورد نیاز را کسب کنیم.
وی درباره تقابل با یحیی گلمحمدی، سرمربی فولاد و همکار سابقش در ذوبآهن افزود: یحیی یکی از بهترین فوتبالیستها و مربیان کشور است. افتخار داشتم سه سال در کنار او همکاری کنم و مطالب زیادی از ایشان یاد گرفتم. با این حال میدانیم کار سختی پیش رو داریم و امیدواریم بازی باکیفیت و نتیجه مطلوب داشته باشیم.
حدادیفر در خصوص داوری نیز اظهار داشت: «ضررهایی از داوری در هفتههای ابتدایی داشتیم، اما دغدغه ما تنها سوت داور است. مهم این است که قضاوت عادلانه باشد، فرقی ندارد داور جوان باشد یا باتجربه.»
او درباره وقفههای فیفادی و تاثیر آن بر تیم گفت: این وقفهها اجتنابناپذیرند اما توانستیم از زمان استفاده کنیم، نقاط ضعف را شناسایی و تمرکز بیشتری روی بهبود آنها داشته باشیم.
سرمربی ذوبآهن در مورد بازیکنان جوان و تیم ملی امید بیان کرد: از دعوت آرش مرتضوی و دیگر بازیکنان جوان تیم ملی امید خوشحالیم. ما نیز بازیکنان جوان باکیفیتی داریم که به تدریج وارد ترکیب خواهند شد.
حدادیفر درباره سیاست باشگاه در پرورش جوانان افزود: یک فرآیند سهساله در پیش داریم تا از بازیکنان جوان بهرهوری کنیم. با شرایط فعلی نمیتوانیم در بازار نقل و انتقالات قدرتمند عمل کنیم، پس امید ما به همین جوانان است.
وی در پایان از هواداران قدردانی کرد و گفت: هواداران باید صبور باشند، ما با تیمی جدید و شرایط تازه آمدهایم و با شیب ملایم سه ساله حرکت میکنیم تا به بهرهوری مطلوب برسیم.
حدادیفر همچنین درباره وضعیت بازیکن مصدوم، حسن اشجاری، گفت: ایشان دچار سانحه رانندگی شده بود و خدا را شکر حالش بهتر است. امیدوارم زودتر به بهبودی کامل برسد.