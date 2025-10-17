گل گهر 2-0 چادرملو؛ شاگردان تارتار به صدر رسیدند
نخستین دیدار هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برتری خانگی تیم گلگهر سیرجان مقابل چادرملو اردکان و صعود این تیم به صدر جدول این رقابتها آغاز شد.
به گزارش ایلنا، هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:45 امروز (جمعه) با برگزاری دیداری بین تیمهای گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان آغاز شد که این دیدار با برتری 2 بر صفر تیم گلگهر خاتمه یافت.
در این دیدار ابتدا آرمان اکوان در دقیقه 11 روی کرنر نمانیا توماشویچ موفق به باز کردن دروازه چادرملو شد و در ادامه رضا جعفری در دقیقه 28 روی پاس مهدی تیکدری برتری شاگردان مهدیتارتار را قطعی کرد.
همچنین در دقیقه 8+45، فرزین گروسیا سنگربان تیم گلگهر سیرجان موفق به مهار پنالتی رضا محمودآبادی شد.
حسین امیدی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و به مجید عیدی و رضا اسدی از گلگهر و هادی حبیبینژاد از چادرملو کارت زرد نشان داد.
با این نتیجه تیم گلگهر سیرجان 12 امتیازی شد و به صدر جدول ردهبندی لیگ برتر صعود کرد و چادرملو نیز با هشت امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت.