خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکنان جوان استقلال زیر ذره‌بین سرمربی تیم ملی امید

بازیکنان جوان استقلال زیر ذره‌بین سرمربی تیم ملی امید
کد خبر : 1701241
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار استقلال و مس رفسنجان در نیمه اول با برتری یک بر صفر آبی‌ها همراه بود و یک تماشاگر ویژه هم در سکوها حضور داشت.

به گزارش ایلنا، امید روانخواه که اخیراً تیم ملی امید را با سه پیروزی پیاپی در مرحله مقدماتی به رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا رسانده، برای رصد عملکرد بازیکنان جوان لیگ برتر، این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کند.

سرمربی تیم ملی امید به‌طور ویژه امیرمحمد رزاقی‌نیا و سعید سحرخیزان، دو بازیکن کلیدی در صعود تیم ملی امید، را زیر نظر دارد. این بازیکنان در ترکیب استقلال نمایش‌های قابل توجهی ارائه کرده‌اند و فرصت خوبی برای ارزیابی پیشرفت فنی و آمادگی ذهنی آن‌ها فراهم شده است.

روانخواه تنها به این دو بازیکن محدود نمی‌شود؛ او ابوالفضل زمانی و اسماعیل قلی‌زاده، دیگر بازیکنان جوان استقلال که در فهرست تیم ملی امید حضور دارند یا در آستانه دعوت به اردو هستند، را نیز دنبال می‌کند.

بازیکنان جوان استقلال زیر ذره‌بین سرمربی تیم ملی امید

هدف کادر فنی تیم ملی امید از حضور در ورزشگاه قدس، شناخت دقیق‌تر از وضعیت بازیکنان و شناسایی نفرات جدید برای تقویت تیم در آینده است. این حضور نشان می‌دهد که تیم ملی امید با دقت، روند رشد و عملکرد نسل تازه فوتبالیست‌های ایرانی را در لیگ برتر زیر نظر دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ