به گزارش ایلنا، امید روانخواه که اخیراً تیم ملی امید را با سه پیروزی پیاپی در مرحله مقدماتی به رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا رسانده، برای رصد عملکرد بازیکنان جوان لیگ برتر، این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کند.

سرمربی تیم ملی امید به‌طور ویژه امیرمحمد رزاقی‌نیا و سعید سحرخیزان، دو بازیکن کلیدی در صعود تیم ملی امید، را زیر نظر دارد. این بازیکنان در ترکیب استقلال نمایش‌های قابل توجهی ارائه کرده‌اند و فرصت خوبی برای ارزیابی پیشرفت فنی و آمادگی ذهنی آن‌ها فراهم شده است.

روانخواه تنها به این دو بازیکن محدود نمی‌شود؛ او ابوالفضل زمانی و اسماعیل قلی‌زاده، دیگر بازیکنان جوان استقلال که در فهرست تیم ملی امید حضور دارند یا در آستانه دعوت به اردو هستند، را نیز دنبال می‌کند.

هدف کادر فنی تیم ملی امید از حضور در ورزشگاه قدس، شناخت دقیق‌تر از وضعیت بازیکنان و شناسایی نفرات جدید برای تقویت تیم در آینده است. این حضور نشان می‌دهد که تیم ملی امید با دقت، روند رشد و عملکرد نسل تازه فوتبالیست‌های ایرانی را در لیگ برتر زیر نظر دارد.

