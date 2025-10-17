به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد که در شش هفته ابتدایی لیگ بیست و پنجم هفت امتیاز کسب کرده است، فردا در استادیوم خانگی خود میزبان پرسپولیس خواهد بود. سید مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، امروز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از این بازی حاضر شد و در ابتدا اظهار داشت: با تیم پرسپولیس بازی داریم. همانطور که می‌دانید پرسپولیس جزو تیم‌های خیلی خوب ایران با بازیکنان خیلی خوب و همینطور کادرفنی خیلی خوب است. ما افتخار این را داشتیم از دوران قبل‌تر با آقای هاشیمان در باشگاه پاس هم‌بازی باشیم. خیلی خوشحالم که فردا ایشان را از نزدیک می‌بینم.

او در ادامه گفت: بازی خیلی سختی است. همانطور که می‌دانید ما قبل از تعطیلات در سه بازی نتوانستیم نتایج مطلوبی کسب کنیم. هرچند اعتقاد من و کادرم و مجموعه باشگاه بر این است که در سه بازی آخر روند کیفی تیم‌مان، روند کیفی خوب و رو به بالایی بود. فردا محکوم هستیم که تمام توان‌مان را بگذاریم و انشالله بتوانیم سه امتیاز را در خانه خودمان نگه داریم. به این پیروزی نیاز داریم. امیدوارم فردا من و کادرم و بازیکنان تیم که شرایط خیلی خوبی برای این بازی دارند، بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

سرمربی خیبر درباره شرایط بازیکنانش برای این مسابقه توضیح داد: معمولا بازی‌های پرسپولیس و استقلال که پخش مستقیم است، بازیکنان انگیزه خیلی خوبی دارند. از قدیم اینطور بوده که خودشان هم استراحت‌‌شان را رعایت می‌کردند و هم بحث ریکاوری‌شان را. ما هم تمرین خوبی را پشت سر گذاشتیم و پرسپولیس را به خوبی آنالیز کرده‌ایم. بچه‌ها به لحاظ روحی، روانی و ذهنی آماده بازی فردا هستند.

او درباره غایبان خیبر برای این مسابقه عنوان کرد: محروم نداریم. آقای فارسی در تمرین روزهای قبل یک ضرب‌خوردگی داشت که کادر پزشکی در تلاش هستند تا اگر بتوانیم، از ایشان استفاده‌ کنیم.

رحمتی در مورد تاثیر تعطیلات فیفادی روی تیمش گفت: ما هر چقدر زمان برای تمرین داشته باشیم، برایمان مفید و مثمرثمر است، چون ما نزدیک به ۱۶ تغییر در اسکواد تیم‌مان داشتیم و هر چقدر بتوانیم زمان بیشتری برای هماهنگی بیشتر و رفع نقاط ضعف داشته باشیم، برایمان مفید است. ما سعی کردیم از این فیفادی به بهترین شکل برای رفع نقاط ضعف‌مان استفاده کنیم.

سرمربی خیبر گفت: همانطور که قبل از شروع فصل گفتم، در حال ساختن تیمی هستیم که لقمه گلوگیری برای تمام تیم‌های بزرگ ایران باشیم. خودتان هم دیدید در سه بازی که نتوانستیم امتیاز به دست بیاوریم، خیلی خوب بازی کردیم اما متاسفانه از موقعیت‌هایمان استفاده نکردیم. چه بسا اگر بازی ملوان پنالتی ما را می‌گرفتند و ۱-۰ جلو میفتادیم، کلا شرایط بازی تغییر می‌کرد.

رحمتی در واکنش به اینکه بازیکنان خیبر ممکن است با توجه به حساسیت مسابقه دچار استرس شوند، گفت: مطمئن باشید فردا تمام تلاش‌مان این است که بهترین خودمان را در زمین به نمایش بگذاریم. فارغ از نتیجه‌ای که آخر بازی رقم می‌خورد، مطمئن هستم بازیکنانم تمام تلاش‌شان را خواهند کرد که بهترین خودشان در زمین باشند و من ایمان دارم اگر بازیکنان تلاش کنند و بهترین خودشان باشند، سربلند از زمین بیرون می‌آیند و به چیزی که خواسته هواداران و مجموعه باشگاه است، دست پیدا خواهیم کرد.

رحمتی در پاسخ به اینکه آیا فردا در پیروزی برابر پرسپولیس هت‌تریک خواهد کرد، گفت: سعی می‌کنیم که دقیقا روال بازی‌های قبل را پیش برویم. درست است با تیم پرسپولیس بازی داریم، اما با هر تیم دیگری هم بازی داشتیم، همینقدر انگیزه داشتیم که سه امتیاز خانگی را برای خودمان در خرم‌آباد نگه داریم.

او در پایان گفت: در چند بازی گذشته که در خرم‌آباد بازی کردیم، اصلا نیازی نبوده که به هواداران پیغام بدهیم. همیشه از ما حمایت کرده‌اند و امیدوارم فردا هم خیلی زود با تهیه بلیت در استادیوم حضور پیدا کنند و ۹۰ دقیقه از تیم‌شان حمایت کنند. ما هم در انتها به لطف خدا سربلند باشیم.

