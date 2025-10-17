هاشمیان: هیچ اولتیماتومی به من داده نشده است

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در فیفادی تیمش را طوری تمرین داده که از شر تساوی‌های متوالی راحت شوند. هواداران، کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس فقط برد می‌خواهند و وحید هاشمیان پس از رسیدن پرواز کاروان سرخ‌ها به خرم آباد راهی نشست خبری شد تا در مورد بازی تیمش در هفته هفتم صحبت کند.

*صحبت‌های ابتدایی

ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت خبرنگاران و حضاران محترم. امیدوارم خوب و شاد و سلامت باشید. اولین باری است که به خرم‌آباد می‌آیم. خوشحالم که کارمان طوری است که شهرهایی که می‌رویم اکثرا به خاطر فوتبال است. شهر بسیار زیبا و طبیعت خیلی خوبی داشت. خوشحالم که اینجاییم و امیدوار هستم که فردا یک بازی بسیار خوبی انجام بشود.

*شرایط پرسپولیس

بعد از بازی مقابل گل‌گهر طبیعتا زمان فیفادی بود و ۱۰تا از بازیکنان ما برای تیم‌ملی بزرگسالان، تیم ملی امید به مونته‌نگرو و ازبکستان رفتند و از ۳ روز پیش برگشتند. نکته مهم این بود که بازیکنانی که رفتند همه به سلامت برگشتند. در این مدت در کنار تیم نبودند و در دو سه روز گذشته تمرینات تاکتیکی را به صورت فشرده انجام دادیم.

*برخی از مصدومان ما هفته بعد برمی‌گردند

نکته مثبتی که داشت، ما یک مقدار مصدومان زیادی داشتیم که یک سری از مصدومان ما در هفته بعد برمی‌گردند و یک سری هم بهبود پیدا کردند و در صورت نیاز ازشان استفاده می‌کنیم. روند بهبودی‌اشان بسیار خوب بود و ان‌شالله در صورت نیاز، اول سلامتی‌شان مهم است و بعد اینکه با شرایط بازی تصمیم می‌گیریم از آنها استفاده کنیم. بچه‌هایی که در هفته گذشته بودند، بسیار خوب تمرین کردند و با روحیه و با انگیزه بودند.

*کیفیت و قدرت حریف

تیم خیبر یک تیمی است که بازیکنان خوبی دارد و مربی بسیار خوبی دارد مثل آقای رحمتی که سال‌ها با هم بازی کردیم. امیدوار هستم که فردا یک بازی خیلی خوب و تماشایی را برای تماشاگران، برای طرفداران و برای همه انجام بدهیم. مصمم هستیم به یک پیروزی بسیار خوب و مقتدرانه.

*یک روزی برای گردش به اینجا می‌آیم

من خیلی خوشحالم که در این شهر هستم ولی ما همیشه برای بازی می‌آییم و می‌رویم. خیلی شهرها در ایران وجود دارند که واقعا زیبا هستند. داشتیم می‌آمدیم یکی از همکاران شما که اینجا زندگی می‌کنند یک عکسی را نشان دادند که بسیار منطقه زیبایی بود و گفت نمونه‌اش در کدام قاره و کشور وجود دارد و حیف است که ما از این منابع طبیعی و امکاناتی که داریم برای توریست‌ها استفاده نکنیم حتی برای خود من که ایرانی هستم و در ایران زندگی می‌کنم. ان‌شالله یک روزی می‌آیم. با آقای شاهمرادی که صحبت می‌کردیم گفتند که عید اینجا بودم و مناطق بسیار خوبی دارد.

*این‌ها را در کلاس آنالیز می گویم نه کنفرانس!

خیلی بحث تاکتیکی کردید و ما معمولا این صحبت‌ها را برای آنالیز تیم می‌کنیم و صحبت کردن درمورد نقاط قوت و با نقاطی که ما می‌توانیم استفاده کنیم، هیچ موقع در کنفرانس مطبوعاتی صحبت نمی‌کنیم چون هر تیمی برای ما قابل احترام است و نقاط قوتی دارد و نقاطی دارد که ما می‌توانیم استفاده کنیم و این در کنار کار مربی‌گری در کلاس آنالیزمان که انجام می‌شود توضیح می‌دهیم.

*نتایج ما با رشد تیم‌مان مطابقت نداشته است

پرسپولیس و هر تیم بزرگی چه در خارج و چه در هر کشوری که بروید همیشه هوادار و طرفداران تیم خواهان برد هستند. خیلی از مربیان در پرسپولیس بودند و موفقیت‌های زیادی داشتند ولی امکان دارد که مقطعی نتیجه نگرفتند و هوادار انتظارش به حا است و انتظار دارد. تمام بازیکنان و کادر فنی که اینجا هستیم، تمام شرایط فوتبال را تا به حال دیده‌ایم. ما به این اعتقاد داریم که باید کارمان را خوب انجام بدهیم. با وجدان و با پشتکار و با تمام توانا‌یی‌مان بازیکنان‌مان هم این کار را انجام می‌دهند. نتیجه با رشد تیم‌ ما که انجام می‌شود تا حالا مطابقت نداشته است. امیدواریم که نتیجه‌ای که می‌گیریم با رشد تیمی که داریم انجام می‌دهیم، و امیدوار هستیم که مصدومیت‌هایی که داریم به زودی بهبود پیدا کنند تا بتوانیم انسجام تیمی داشته باشیم و از پتانسیل تمام بازیکنانی که داریم استفاده کنیم. در هفته‌های گذشته متاسفانه یک مقدار شرایط مصدومان ما سخت بود.

*مدیریت کردن شرایط بحرانی پرسپولیس

درمورد مدیریت کردن هم گفتم که هم مربیان و هم بازیکنان، بازیکنانی که این شرایط را دیدند داشتیم و امیدوار هستیم که با بازی خوبی که انجام می‌دهیم و با وسب پیروزی‌هایی که هواداران به حق از ما انتظار دارند، همه چیز با بهترین شکل این فصل برای ما رقم بخورد.

*وضعیت محمد عمری، سرژ اوریه و اورونوف

ما هر بازی‌ای که در شهر دیگر می‌رویم، یک جلسه با کادر فنی و کادر بدنسازی انجام می‌دهیم. فردا هم همچنین دوباره انجام می‌دهیم و به این خاطر از بازیکنان طوری استفاده می‌کنیم که علاوه بر اینکه از نهایت توانایی‌شان استفاده می‌کنیم تا به نفع تیم باشد، ریسک آسیب دیدگی هم نداشته باشد. به این خاطر ما دوباره امشب جلسه داریم و فردا با کادر پزشکی و کادر بدن‌سازی و کادر خودمان صحبت می‌کنیم تا در صورت نیاز و نسبت به زمان‌هایی که داریم و بازیکنانی می‌توانند به ما کمک کنند حتما از آن‌ها استفاده کنیم. ولی طبیعی است که بازیکنی که مصدوم باشد یک زمانی را نیاز دارد تا به تمرینات بیاید و یواش یواش بازی کند و در ترکیب تیم قرار بگیرد به این خاطر من اعتقاد دارم که بازیکنانی که فردا شروع می‌کنند یا فردا در جریان بازی به ما اضافه می‌شوند، بازیکنان بسیار خوبی هستند و ما یک تیم هستیم و باید نشان بدهیم که می‌خواهیم خیلی سریع به جایگاهی واقعی‌مان برگردیم.

*شایعه صحبت مدیران پرس با سرمربیان خارجی

من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. فکر می‌کنم دو هفته پیش با هیئت مدیره صحبت کردیم و این یک چیزی است که شاید هر دوماه یک بار، سه ماه یک بار، یک ماه یک بار برای تبادل نظر و موشکافی و آینده تیم و بسیاری از موارد صحبت می‌کنیم. درباره این موضوعات من اطلاعی ندارم. من تا روزی که هستم، یک روز، ده روز، یک سال، ده سال، تا روزی که هستم من و کادر فنی‌مان بیشترین تلاش را می‌کنیم تا پیروزی‌های خوبی بگیریم و پرسپولیس بتواند نتایج درخشانی بگیرد. هیچ اولتیماتومی به من داده نشده است.

*خواسته‌های فنی و نگرانی از نتیجه بازی خیبر و تاثیر این بازی در آینده پرسپولیس و هاشمیان!

معمولا می‌گویند یک سوال کنید ولی تجربه جدید اینکه در دل یک سوال چند سوال است؛ من باید همه این‌ها را حفظ کنم! سوال قبلی را جواب دادم آنالیزهای ما برای استفاده کردن تیم خودمان است و بحث‌های تاکتیکی می‌شود و ما هیچ دخالتی در تاکتیک تیم حریف نداریم. همه مربی‌ها و تیم‌ها برای ما قابل احترام هستند. هیچ تیمی برای ما نه موقعیت جدولی و نه نتایج سال پیش و حالش برای ما تاثیری ندارد. مهم‌ترین کاری که می‌کنیم روی خودمان است تا بتوانیم بهترین بازدهی و بهترین کار تاکتیکی را انجام بدهیم و بتوانیم نتیجه دلخواه‌مان را کسب کنیم. همیشه در همه جای دنیا نتیجه بسیار مهم است. طبیعتا من هم به عنوان مربی و کادر فنی تلاش می‌کنیم تا بهترین نتایج را برای پرسپولیس بگیریم. امسال به نظر من یک مقدار فصل سختی است برای همه تیم‌ها. شما جدول لیگ‌های دیگر را ببینید در هفته ششم از تعداد گل‌های زده شده و امتیازهایی که گرفتند، چند کشور وجود دارد و خودتان می‌توانید اروپا را ببینید، ولی کشور ما را که می‌بینید هم از نظر امتیاز و هم از نظر گل زده، آن چیزی نیست که باید باشد. امیدوارم که هفته به هفته لیگ فوتبالش زیباتر بشود و پرقدرت بشود و تیم‌ها به جایگاه اصلی‌شان برسند.

*دلیل مصدومیت پرتعداد بازیکنان

دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد‌. مثلا بازیکن ما به تیم‌ملی امید رفته بود و مصدوم شد و آمد. بازیکنی داشتیم که مصدومیتش از سال پیش به همین شکل بوده و یعنی از سال پیش به همین شکل مرتب مصدوم می‌شده. مصدومیت‌هایی داشتیم که به تیم ملی بزرگسالان رفته بودند مثل آقای خدابنده‌لو. به این خاطر این مصدومیت‌ها همه در تمرینات ما رخ نداده و دو سه تا یا یکی دو تا در تمرینات ما مصدوم شدند. همانطور که می‌دانید مصدومیت قسمتی از فوتبال است. بعضی وقت‌ها در شرایط پیش می‌آید که می‌روند در تیم ملی یا تیم امید یا تیم ملی کشورشان یا بازیکن سر تمرین امکان دارد آسیب ببیند. در وقفه‌ای که برای ما افتاده و مقطعی که ما هستیم شرایط اینطور می‌شود که یک سری مصدوم همه با هم جمع می‌شود در یک زمان‌. ما هرروز شدت تمرین را کنترل می‌کنیم. الان که به شرایط بازی برگشتیم امکان ریکاوری خیلی بیشتر شده و به این خاطر ریکاوری بچه‌ها بهتر می‌شود. کادر فیزیوتراپی و پزشکی بسیار بسیار خوبی داریم. شاید امروز اولین روز بود که تمامی بازیکنان ما سر تمرین بودند. همانطور که گفتم یک سری هفته‌های آینده به آمادگی می‌رسند و یک سری هم در صورت نیاز امکان دارد فردا ازشان استفاده کنیم ولی روند رو به رشد تیم ما و بهبودی مصدومان‌مان بسیار خوب بوده ولی اینکه دلیلش فقط یک موضوع باشد و به شما بگویم، نه، اینطور نیست؛ مصدومیت‌ها دلایل مختلفی داشته است.

