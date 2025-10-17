خبرگزاری کار ایران
برتری یک نیمه‌ای استقلال برابر مس رفسنجان با گل آسانی

نیمه نخست دیدار استقلال و مس رفسنجان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

به گزارش ایلنا،  در این مسابقه که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود، استقلال از دقایق ابتدایی بازی نمایش هجومی‌تری داشت و چند موقعیت خطرناک روی دروازه مس ایجاد کرد.

در دقیقه ۸، شوت یاسر آسانی با اختلافی اندک از کنار دروازه به اوت رفت و دو دقیقه بعد، شوت ماتئوس کاستا از تیم مس نیز از بالای دروازه استقلال عبور کرد.

آبی‌پوشان در دقیقه ۱۲ روی پاس دقیق مهران احمدی و شوت تماشایی یاسر آسانی موفق شدند گل نخست بازی را به ثمر برسانند.

در ادامه منیر الحدادی در دقایق ۱۵ و ۲۱ دوبار دروازه مس را تهدید کرد، اما هر دو ضربه او با اختلافی کم از کنار دروازه عبور کرد.

در دقیقه ۳۱ نیز روی یک کار تمرین‌شده بین سحرخیزان و الحدادی، شوت مهاجم استقلال به کنار دروازه برخورد کرد. دو دقیقه بعد، شوت صالح حردانی پس از برخورد به مدافع مس راهی کرنر شد.

در واپسین دقایق نیمه نخست، سعید سحرخیزان با فراری دیدنی در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف اندک از کنار دروازه بیرون رفت.

نیمه اول در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال و با تک گل یاسر آسانی به پایان رسید.

