اطلاعیه پرسپولیس در‌ خصوص فعالیت غیرقانونی
باشگاه پرسپولیس در‌ خصوص فعالیت غیرقانونی مدارس فوتبال و‌ تست‌گیری از بازیکنان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: خانواده‌های فوتبالی مراقب باشند. برخی با نام باشگاه پرسپولیس مدارس فوتبالی تاسیس کرده و با عناوینی چون «همکاری با باشگاه پرسپولیس» در حال تست گیری و دریافت وجه از خانواده‌ها هستند.

باشگاه پرسپولیس مدرسه فوتبال اختصاصی و رسمی خودش را دارد و هیچ همکاری با هیچ مدرسه فوتبال دیگری ندارد. تمام مدارس فوتبال باشگاه پرسپولیس دارای مجوز رسمی بوده و نامشان در سایت رسمی باشگاه موجود است.

برهمین اساس، باشگاه پرسپولیس در ادامه‌ برنامه‌ خود پیگیری حقوقی از مدارس فوتبالی که به شکل غیرقانونی در حال استفاده از نام و لوگوی پرسپولیس و سواستفاده از علاقه و عشق خانواده‌ها و استعدادها و مشتاقان فوتبال هستند، را انجام خواهد داد.

