مرور تاکتیکهای بازی با خیبر در تمرین جمعه سرخپوشان
تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار برابر خیبر را برگزار کرد و عازم سفر به خرمآباد شد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت، امروز جمعه از ساعت ۱۱ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر کادر فنی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند و پس از استراحتی کوتاه و صرف ناهار، عازم فرودگاه مهرآباد شدند تا تهران را به مقصد خرمآباد ترک کنند.
تمرین با انجام حرکات کششی و نرمشی و نرم دویدن آغاز و در ادامه نیز مرور کارهای تاکتیکی، راندو و فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.
نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و خیبر از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در خرم آباد برگزار خواهد شد و وحید هاشمیان در خصوص مسائل فنی این بازی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ میدهد.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس میهمان خیبر خواهد بود.