به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت، امروز جمعه از ساعت ۱۱ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر کادر فنی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند و پس از استراحتی کوتاه و صرف ناهار، عازم فرودگاه مهرآباد شدند تا تهران را به مقصد خرم‌آباد ترک کنند.

تمرین با انجام حرکات کششی و نرمشی و نرم دویدن آغاز و در ادامه نیز مرور کارهای تاکتیکی، راندو و فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.

نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و خیبر از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در خرم آباد برگزار خواهد شد و وحید هاشمیان در خصوص مسائل فنی این بازی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس میهمان خیبر خواهد بود.

