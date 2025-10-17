خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور ستاره‌ها علیه رسول خطیبی

ترکیب استقلال مقابل مس/ ساپینتو با نفرات هجومی برای شکست طلسم

ترکیب استقلال مقابل مس/ ساپینتو با نفرات هجومی برای شکست طلسم
کد خبر : 1701215
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب استقلال تهران برای بازی مقابل مس رفسنجان مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.

ترکیب استقلال مقابل مس/ ساپینتو با نفرات هجومی برای شکست طلسم

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، ترکیب تیمش برای این دیدار را به شرح زیر اعلام کرده است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی، سامان فلاح، علی کوشکی، حسین گودرزی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

کوپال ناظمی نیز قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ