ترکیب استقلال مقابل مس/ ساپینتو با نفرات هجومی برای شکست طلسم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، ترکیب تیمش برای این دیدار را به شرح زیر اعلام کرده است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی، سامان فلاح، علی کوشکی، حسین گودرزی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

کوپال ناظمی نیز قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.

