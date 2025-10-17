اعلام ترکیب دو تیم گل گهر چاردملو

به گزارش ایلنا، دو تیم گل گهر سیرجان و چادرملو از ساعت 16:45 بمصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب گل‌گهر برابر چادرملو

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، مهدی تیکدری، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی و رضا اسدی

ترکیب چادرملو برابر گل‌گهر

ادسون ماردن، سعید محمدی فر، محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رضا محمود آبادی، علی طاهران، رنی سیمیسترا، سگوندو پورتوکاررو، علی خسروی و علی خدادای

