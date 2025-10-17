خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب دو تیم گل گهر چاردملو

اعلام ترکیب دو تیم گل گهر چاردملو
کد خبر : 1701214
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم گل گهر چاردملو مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دو تیم گل گهر سیرجان و  چادرملو از ساعت 16:45 بمصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

 ترکیب گل‌گهر برابر چادرملو

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، مهدی تیکدری، رضا جعفری، آرمان اکوان، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی و رضا اسدی

ترکیب چادرملو برابر گل‌گهر

ادسون ماردن، سعید محمدی فر، محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رضا محمود آبادی، علی طاهران، رنی سیمیسترا، سگوندو پورتوکاررو، علی خسروی و  علی خدادای

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ