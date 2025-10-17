به گزارش ایلنا،تیم فوتبال استقلال امروز (جمعه) از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای قدس رفسنجان به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود. این بازی برای آبی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که پس از نتایج نه‌چندان مطلوب هفته‌های گذشته، شاگردان ساپینتو به دنبال بازگشت به مسیر موفقیت و کسب سه امتیاز کامل این دیدار هستند تا روحیه تیمی خود را بازیابند.

ساپینتو در شرایطی تیمش را راهی میدان می‌کند که با وجود مصدومیت پنج بازیکن درخط دفاع دارد. درون دروازه، حبیب فرعباسی به احتمال فراوان سنگربان استقلال خواهد بود. او طی هفته‌های گذشته عملکرد باثباتی داشته و حالا بار دیگر در ترکیب اصلی حضور دارد.

در قلب خط دفاع، رستم آشورماتوف و سامان فلاح زوج اصلی استقلال هستند. آشورماتوف که در فیفا دی در اردوی تیم ملی کشورش حضور داشت، با وجود خستگی احتمالی باز هم در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و نقش کلیدی در سازماندهی خط دفاع خواهد داشت. سامان فلاح هم در کنار او زوج دفاعی مستحکمی را تشکیل می‌دهد و امید زیادی به نمایش هماهنگ این دو بازیکن وجود دارد.

در سمت چپ خط دفاعی، با توجه به مصدومیت ابوالفضل جلالی، کادرفنی استقلال تصمیم دارد از حسین گودرزی استفاده کند.

از سوی دیگر، روزبه چشمی و صالح حردانی هم به دلیل آسیب‌دیدگی در لیست تیم قرار ندارند.با این حال استقلال امیدوار است ساختار دفاعی تیم در این بازی عملکردی مطمئن و منسجم داشته باشد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل مس رفسنجان:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، رامین رضاییان، حسین گودرزی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

این دیدار برای استقلال و ساپینتو اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از هواداران امیدوارند با بازگشت سرمربی تیم به کنار خط و ایجاد انگیزه مضاعف در بازیکنان، آبی‌پوشان با یک پیروزی روحیه‌بخش از زمین خارج شوند.

