پرسپولیس نیازمند ثبات و رسیده به ترکیب برنده و ثابت

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در بازی‌های اول تغییرات نسبتاً قابل توجهی در ترکیب تیمش اعمال می‌کرد که البته بعضاً این تغییرات ناشی از مسائل فنی نبود.

در بازی اول صادر نشدن کارت بازی چندین بازیکن ترکیب و لیست را کاملاً بهم ریخت و طبیعی بود که در بازی دوم شرایط فهرست و البته ارنج اصلی تغییر کند. در بازی سوم که بعد از فیفادی شهریورماه برگزار شد مصدومیت‌ها دوباره تیم را بهم ریخت و ترکیب تغییراتی داشت. این روند در دو بازی بعد از آن هم به گونه‌ای تکرار شد اما هاشمیان کم کم تغییرات را کاهش داد تا اینکه دوباره موجی از مصدومیت‌ها رسید.

با این حال نکته اینجاست که نسبت به بازی هفته پنجم مقابل ملوان تا دیدار هفته ششم مقابل گل‌گهر فقط یک تغییر در ترکیب اصلی سرخ‌ها به وجود آمد که در دفاع راست بود. در این پست سهیل صحرایی بعد از دو سه بازی ناامیدکننده از ارنج بیرون رفت و یعقوب براجعه جای او را گرفت اما این بازیکن جوان هم اعتماد به نفس خود را از دست داده بود و حتی نتوانست کیفیت خود در بازی هفته اول را ارائه دهد.

نکته مهم حالا اینجاست که پرسپولیس در شرایطی وارد هفته هفتم خواهد شد که سرژ اوریه در همان پست دفاع راست ظاهراً در دسترس خواهد بود و مشکلی برای بازی ندارد چرا که هم کارت بازی‌اش صادر شده هم اینکه مصدومیتش را پست سر گذاشته است. با این حساب طبیعی است که حضور این بازیکن نامدار در ترکیب اصلی بعید خواهد بود چرا که اوریه بیشتر از یک سال در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده و طبیعتاً فرم مسابقه را ندارد. در این شرایط به احتمال زیاد او را برای اولین بار در فهرست تیم خواهیم دید و اگر شرایط بازی اجازه دهد شاید دقایقی در میدان حاضر شود تا کم کم به فرم مسابقه برسد.

در چنین شرایطی شاید ترکیب پرسپولیس نسبت به بازی مقابل گل‌گهر تغییری نداشته باشد. البته پرسپولیس در آن مسابقه کیفیت جالبی ارائه نداد اما وحید هاشمیان حداقل در ظاهر راضی بود.

حالا با توجه به اینکه کنعانی فقط چهار روز تمرین خواهد کرد، شکاری هم همچنان باید بیرون بماند بعید است بازیکنی مثل محمد عمری هم فیکس باشد.

با این حساب اگر 5 ملی‌پوش پرسپولیس با سلامتی به اردوی تیم باشگاهی خود برگردند شاید خبری از تغییر نباشد. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که میلاد محمدی بالاخره در یک مسابقه در پست خودش از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد و از ابتدا در پست دفاع چپ بازی کند که این می‌تواند تنها تغییر ارنج ابتدایی نسبت به بازی قبلی باشد.

این تغییری بود که هواداران و بسیاری از پیشکسوتان در هفته‌های اخیر به آن اشاره کرده بودند و شاید بعد از دعوت میلاد محمدی به تیم ملی هاشمیان هم مجاب شود که باید از او در پست تخصصی‌اش استفاده کند.

نیازمند، ابرقویی، خدابنده‌لو و علیپور چهار ملی‌پوش سرخ‌ها در دو بازی اخیر این تیم در ترکیب اصلی بوده‌اند و اگر میلاد محمدی فیکس نباشد یعنی یک جای کار ایراد دارد.

