پرسپولیس وحید هاشمیان پنج شماره 10 دارد!
وحید هاشمیان هنوز هافبک تهاجمی ایدهآل خود را پیدا نکرده است.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس وحید هاشمیان با سیستم پایه 1-3-2-4 به میدان میرود که مقابل دو هافبک مرکزی که یکی خصوصیات تدافعیتری دارد یک بازیکن محوری در ارنج قرار میگیرد.
این بازیکن نفر وسطی در مثلث سه نفره تهاجمی است و با فاصله از تک مهاجم تیم نقش مهمی در رساندن پاس آخر و گلسازی دارد.
در واقع این بازیکن همان بازیکن پست 10 است که میتواند هافبک بازیساز یا مهاجم سایه هم لقب بگیرد.
در بازی اول مقابل فجرسپاسی رضا شکاری در این پست به میدان رفت که از دقیقه 57 با حضور خدابندهلو او در پست 10 بازی کرد و شکاری به پست وینگر راست رفت.
در بازی دوم مقابل سپاهان امید عالیشاه در این پست فیکس شد اما از دقیقه 60 جای خود را به سروش رفیعی داد و در کمال تعجب محمد خدابندهلو به عنوان وینگر راست بازی کرد.
در دیدار هفته سوم مقابل فولاد دوباره شکاری به ترکیب و پست 10 برگشت اما نمایش ناامیدکنندهاش باعث شد بین دو نیمه تعویض شود. جای شکاری را اورونوف گرفت که او به جناح چپ رفت، بیفوما وینگر راست شد و عالیشاه در پست 10 بازی کرد. البته این پایان کار نبود و دوباره در دقیقه 78 سروش رفیعی جای عالیشاه را در پست 10 گرفت.
در مسابقه هفته چهارم امید عالیشاه در پست 10 شروعکننده بود که دقیقه 72 تعویض شد. از طرفی با ورود سروش رفیعی به زمین در دقیقه 63 ابتدا او در نقش وینگر راست بازی کرد و عالیشاه 10 دقیقه به چپ رفت. سپس سروش یک خط عقب رفت تا خدابندهلویی که جای کاظمیان را در پست وینگر راست گرفته بود در باقی دقایق در پست 10 بازی کند.
در دیدار مقابل ملوان که باز هم پرسپولیس در گلزنی ناموفق بود محمد خدابندهلو در پست 10 فیکس شد اما در دقیقه 82 یاسین سلمانی جای او را گرفت و در دقایق باقیمانده بازیکن آن پست بود که کاری هم از پیش نبرد.
در بازی با گلگهر باز هم خدابندهلو مهره مورد اعتماد هاشمیان در این پست بود که دقیقه 70 تعویض شد تا جای خود را به صادقی دهد تا عالیشاه که 70 دقیقه در جناح راست بازی کرده بود به مرکز بیاید و در دقایق باقیمانده او بازیکن پست 10 باشد.
با این حساب تا هفته ششم پنج بازیکن شامل رضا شکاری، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، امید عالیشاه و یاسین سلمانی در پست 10 بازی کردهاند که از این جمع فقط عالیشاه یک پاس گل داده و یک پنالتی گرفته است و بقیه نه پاس گل دادهاند نه گل زدهاند.
دادههای فوق ثابت میکند وحید هاشمیان در این پست دچار سردرگمی است هر چند مصدومیت رضا شکاری و آسیبدیدگی خدابندهلو در فیفادی شهریور نیز منجر به بخشی از تغییرات شده بود.
نکته اینجاست که هاشمیان از مارکو باکیچ هم میتواند در این پست استفاده کند و خود این بازیکن میگوید بازی در این پست را بیشتر میپسندد و اصلاً در تیم ملی مونتهنگرو در این پست بازی کرده اما در شش بازی قبلی هرگز در این پست امتحان نشده است.
پیشبینی میشود مقابل خیبر باز هم خدابنده لو در این پست شروع کننده باشد مگر اینکه عمری شرایط فیکس بودن را پیدا کرده و با حضور در پست وینگر راست، عالیشاه در مرکز حضور یابد.