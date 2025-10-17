محمد انصاری پرسپولیس را تهدید به جدایی کرد
محمد انصاری تلاش میکند نقش پررنگی در نقل و انتقالات پرسپولیس ایفا کند.
به گزارش ایلنا، محمد انصاری در مصاحبهاش با رسانه رسمی این باشگاه گفته تلقیاش این بود که در باشگاه پرسپولیس به عنوان تشکیلات ورزشی، معاون ورزشی باید جدیترین معاونت باشد اما خیلی زود فهمیده حضور جدی در مسائل باشگاه ندارد و حالا سعی دارد این روند تغییر کند و این معاونت باید در مرکز اتفاقات و رویدادهای باشگاه قرار بگیرد.
به همین خاطر او درباره ورودش به نقل و انتقالات گفته است: من بر سر حرفی که به هواداران گفتم هستم. اگر بخواهم یا لازم ببینم تصمیم دیگری بگیرم هم به باشگاه میگویم و هم هواداران را در جریان قرار میدهم. تصمیم من همان است که گفتم. روند جذب بازیکن در پرسپولیس تاکنون به این شکل بوده است که معاونت ورزشی نقش کمرنگی در آن داشته است. فکر و تلاش من این است که این معاونت در جذب بازیکنان مؤثر و مثمرثمر باشد. همین حالا هم مشغول شدهایم. چند گزینه خوب را هم با توجه به نیازهای تیم، برای نیم فصل به کادر فنی پیشنهاد دادهایم. در صورت تأیید وارد مذاکره میشویم.
انصاری ادامه داد: این کار با هماهنگی باشگاه در حال انجام است. طبعاً اگر روزی هم احساس کنم این امور از کانال دیگر انجام میشود یا نسبت به من اقبالی برای انجام آن از سوی باشگاه وجود ندارد کلاً نمیمانم، اما الان این طور نیست.