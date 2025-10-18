علت پنهان ضعف پرسپولیس در خط حمله

به گزارش ایلنا، تیم پرسپولیس در شش هفته ابتدایی فصل 5بار تن به تساوی داده و 10 امتیاز از دست داده است. پیشکسوتان و کارشناسان در زمینه مسائل فنی ایرادهای پرتعدادی به تیم فعلی پرسپولیس می‌گیرند اما یکی از مواردی که بعضاً مغفول مانده یا کمتر به آن اشاره شده ناکارآمدی مدافعان کناری تیم و عدم حضور فعال آنها در حمله است.

واقعیت این است که مدافعان چپ و راست پرسپولیس نقش بسیار کمرنگی در حملات این تیم طی شش بازی گذشته ایفا کرده‌اند و یکی از دلایلی که این تیم در فاز حمله مشکلات جدی داشته همین ناکارآمدی مدافعان کناری بوده است.

یکی از دلایل این مهم استفاده از بازیکنان غیرتخصصی یا نه‌چندان آماده در این دو جناح بوده است. در شش بازی گذشته فرشاد احمدزاده مدافع چپ فیکس تیم بوده که در اصل این بازیکن وینگر راست است و با وجود تلاش فراوانش در دفاع چپ کارآمد نبوده است.

در پست دفاع راست نیز سهیل صحرایی، یعقوب براجعه و میلاد محمدی به میدان رفته‌اند که هیچ‌کدام شرایط فنی خوبی در آن جناح نداشتند. در این جناح صحرایی در دفاع مستأصل بود و در حمله دستپاچه به نظر می‌رسید، براجعه بعد از یک بازی نسبتاً خوب بیرون ماند و اعتماد به نفسش را از دست داد و محمدی در پست غیرتخصصی کاری از پیش نبرد.

حالا و در شرایطی که گفته می‌شود سرژ اوریه شرایط بازی پیدا کرده احتمال حضور او در ترکیب اصلی بازی خیبر وجود دارد که با توجه به زمان طولانی دور ماندنش از شرایط مسابقه کمی عجیب به نظر می‌رسد. از سوی دیگر در جناح چپ بعد از فشار هواداران، رسانه‌ها و پیشکسوتان و البته دعوت میلاد محمدی به تیم ملی و حضورش در ترکیب اصلی بازی با تانزانیا به نظر می‌رسد این بازیکن نیز به ترکیب اصلی باز خواهد گشت و مقابل خیبر فیکس می‌شود که در این صورت برای اولین بار طی فصل جدید در پست خودش فیکس خواهد بود.

در صورت رخ دادن این دو جابه‌جایی، شرایط خط دفاعی تیم پرسپولیس تغییرات زیادی خواهد کرد و مدافعان میانی باید با نفرات جدید هماهنگ شوند که اگر ابرقویی در ترکیب باشد موضوع هماهنگی دشوارتر خواهد بود چراکه او و اوریه هیچ‌وقت کنار هم بازی نکرده‌اند اما پورعلی‌گنجی و کنعانی هم کنار میلاد محمدی بازی کرده‌اند هم در اردوی ترکیه یکی‌دو بازی کنار اوریه به میدان رفته‌اند.

انتهای پیام/