به گزارش ایلنا، استقلال در پایان هفته ششم لیگ بیست‌وپنجم، در حالی امتیازات کافی را به دست نیاورده که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تنوع در بازی تهاجمی برخی بازیکنان این تیم دیده می‌شود. ریکاردو ساپینتو پس از پایان دوران محرومیتش حالا تیمی در اختیار دارد که چند مهره کلیدی، توأمان توانایی در گلزنی و گل‌سازی را دارند؛ ویژگی که می‌تواند استقلال را در ادامه مسیر به تیمی خطرناک‌تر و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کند.

یاسر آسانی؛ نقطه ثقل حملات استقلال

بدون تردید یاسر آسانی را می‌توان متنوع‌ترین بازیکن استقلال تا اینجای فصل نامید. او با ثبت ۲ گل و یک پاس گل در ۵ دیدار، نشان داده که علاوه بر شم گلزنی بالا، قدرت خلق موقعیت برای دیگران را نیز دارد. آسانی در بازی‌های اخیر با تحرک بالا، جابه‌جایی هوشمندانه و دوندگی بی‌امان، بخش مهمی از موتور هجومی استقلال بوده است. او در جناحین و حتی در نقش مهاجم سایه، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم محسوب می‌شود و از نگاه کادر فنی، نقشی فراتر از یک بازیکن صرفاً هجومی دارد.

کوشکی؛ تداوم در ثبات و کارایی

در کنار آسانی، محمدرضا کوشکی نیز عملکردی مشابه دارد؛ دو گل و یک پاس گل در شش بازی. کوشکی شاید از نظر تنوع آماری با آسانی برابری کند، اما یک بازی بیشتر برای رسیدن به این آمار فرصت داشته است. با این حال، ویژگی مهم او ثبات در عملکرد است. کوشکی بازیکنی است که در لحظات حساس، تصمیم درست را می‌گیرد و با دقت بالا در پاس‌های عمقی و نفوذهای سریع، توازن تاکتیکی استقلال را حفظ می‌کند. او نشان داده می‌تواند در هماهنگی با رامین رضاییان از سمت راست به تیم کمک کند و به‌نوعی ساختار حمله را منظم‌تر کند.

رضاییان و منیر، تجربه و تنوع در خدمت استقلال

در میان بازیکنان تأثیرگذار، نباید از رامین رضاییان و منیر الحدادی غافل شد. هر دو بازیکن با یک گل و یک پاس گل، در جمع مؤثرترین چهره‌های استقلال قرار گرفته‌اند. رضاییان با تجربه بالای خود، بویژه در ضربات ایستگاهی و سانترهای دقیق، همواره تهدیدی برای دروازه رقباست. حضور او در زمین باعث می‌شود تا دفاع حریف نتواند تنها بر یک منطقه تمرکز کند. از سوی دیگر، منیر که دیرتر از سایرین به ترکیب اصلی اضافه شده، نشانه‌هایی از آمادگی فنی بالا و درک تاکتیکی مناسب از سیستم ساپینتو را بروز داده است. او می‌تواند با درک بازی سریعش، در ادامه فصل به یکی از چهره‌های کلیدی تیم بدل شود.

مهران احمدی، پتانسیلی برای رشد در مسیر گل‌سازی

در میان بازیکنان جوان‌تر، مهران احمدی نیز با یک گل زده، پتانسیل بالایی برای تأثیرگذاری در آینده دارد. احمدی بازیکنی است که جسارت لازم برای بازی در سطح بالا را دارد و از نظر فنی قابلیت گلزنی و خلق موقعیت برای دیگران را به‌خوبی در خود نشان داده است. حضور او در کنار چهره‌هایی چون آسانی و کوشکی می‌تواند تنوع تاکتیکی استقلال را افزایش دهد و گزینه‌های هجومی ساپینتو را گسترده‌تر کند.

نیاز استقلال به توازن دفاع و حمله

در کنار این درخشش تهاجمی، نباید فراموش کرد که برای موفقیت پایدار، استقلال نیاز به تعادل بین خطوط دفاع و حمله دارد. تیم ساپینتو اگرچه در خط جلو روندی رو به رشد دارد، اما در برخی دیدارها ضعف‌هایی در انسجام دفاعی دیده می‌شود. استقلال برای رسیدن به قهرمانی نیاز دارد تا در کنار بهره‌گیری از بازیکنان خلاق و گل‌ساز، در خط دفاع نیز به تیمی منظم، سختکوش و هماهنگ تبدیل شود. تنها در چنین شرایطی است که گل‌های زده ارزش واقعی خود را پیدا می‌کنند و تیم از اشتباهات فردی و گروهی در عقب زمین آسیب نمی‌بیند.

آینده در دستان بازیکنان متنوع

استقلال برای ادامه مسیر در لیگ بیست‌وپنجم بیش از هر زمان دیگری به بازیکنانی نیاز دارد که در دو نقش گلزنی و گل‌سازی توانمند باشند. آسانی، کوشکی، رضاییان، منیر و احمدی اکنون ستون‌های تنوع و تحرک در خط حمله استقلال هستند. این گروه می‌تواند در هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج تیم ایفا کند. اگر ساپینتو بتواند از ترکیب درست این بازیکنان بهره بگیرد، استقلال به تیمی تبدیل خواهد شد که نه تنها از یک ستاره خاص، بلکه از چند مهره مؤثر و مکمل تغذیه می‌کند.

در نهایت، موفقیت استقلال در گرو رشد همین بازیکنان متنوع است؛ بازیکنانی که هم می‌زنند، هم می‌سازند و هم جریان بازی را تغییر می‌دهند. آنها اگر بتوانند روند فعلی را ادامه دهند، در آینده‌ای نزدیک به اصلی‌ترین مهره‌های مؤثر لیگ بدل خواهند شد و ساپینتو بیش از پیش به آنها تکیه خواهد کرد؛ تکیه‌ای که می‌تواند کلید بازگشت استقلال به روزهای طلایی باشد.

