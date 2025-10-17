معمای دروازه استقلال در هفته هفتم
یکی از دغدغههای اصلی ریکاردو ساپینتو در شروع فصل، پست دروازهبان استقلال است؛ جایی که ثبات و اعتماد به نفس گلرها میتواند سرنوشت تیم را در ادامه لیگ برتر تعیین کند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که استقلال در میانههای جدول لیگ برتر قرار دارد، اما یکی از دغدغههای جدی ریکاردو ساپینتو در هفتههای آغازین مربوط به پست دروازهبان است؛ پستی که همواره نقشی تعیینکننده در نتایج تیمهای بزرگ داشته و اکنون در استقلال به نقطهای حساس رسیده است.
فرعباسی و آدان، دو گزینه اصلی ساپینتو برای این پست، هنوز نتوانستهاند اعتماد کامل سرمربی پرتغالی را جلب کنند. هرچند هر دو در برخی مقاطع نمایشهای قابل قبولی داشتهاند، اما ثبات عملکرد و اطمینان ذهنی لازم در بازی آنها هنوز دیده نمیشود. گفته میشود اگر روند فعلی ادامه یابد، استقلال در نیمفصل برای جذب یک دروازهبان جدید اقدام خواهد کرد تا خیالش از مهمترین نقطه زمین راحت شود.
در هفتههای اخیر، کادرفنی استقلال توجه ویژهای به تمرینات گلرها داشته است.
مربی دروازهبانهای استقلال با برنامهای فشرده و هدفمند، تلاش کرده تا هر دو گلر را به شرایط ایدهآل بازگرداند. تمرینات ویژه واکنش، خروج از دروازه و بازی با پا برای آدان و فرعباسی طراحی شده تا ضمن افزایش آمادگی بدنی، از نظر ذهنی نیز اعتمادبهنفس آنها تقویت شود.
در این میان، نگاه ساپینتو بیش از سایرین به سمت آدان دوخته شده است.
سرمربی استقلال معتقد است کیفیت فنی آدان در سطح بالایی قرار دارد، اما فاصله بدنی و ذهنی او با روزهای اوجش باعث شده هنوز نتواند در چهارچوب به ثبات برسد. آدان مدتی طولانی از میادین دور بوده و همین موضوع تأثیر محسوسی بر هماهنگی و تمرکز او گذاشته است. به همین دلیل، ساپینتو و مربی گلرها در روزهای اخیر تمرینات خاصی را برای او در نظر گرفتهاند تا از نظر ریتم مسابقه، تمرکز و قدرت تصمیمگیری به وضعیت مطلوب نزدیک شود.
در سوی دیگر، فرعباسی نیز تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد دوباره کادرفنی انجام داده است. او در تمرینات اخیر با انگیزه بالا کار کرده و امیدوار است با نمایش بهتر در دیدارهای آینده، بار دیگر دروازهبان اول تیم شود. منابع نزدیک به استقلال میگویند شانس فرعباسی برای بازی مقابل مس رفسنجان کمی بیشتر از آدان است، اما تصمیم نهایی هنوز از سوی ساپینتو اعلام نشده و احتمال تغییر در آخرین لحظه وجود دارد.
ساپینتو بهخوبی میداند که ضعف در پست دروازهبان میتواند تمام ساختار دفاعی تیمش را متزلزل کند. استقلال در این فصل با ترکیب دفاعی منسجم و خط هافبک جنگندهاش موفق شده آمار دفاعی قابل قبولی بهجا بگذارد، اما برای حفظ این روند نیاز دارد که درون دروازه هم اعتماد و آرامش کامل حاکم باشد.
در واقع، دیدار برابر مس رفسنجان میتواند نقطه عطفی در سرنوشت گلرهای استقلال باشد. هرکدام از آدان یا فرعباسی که در این بازی در ترکیب قرار بگیرند، فرصت بزرگی برای اثبات شایستگی خود خواهند داشت.
اگر یکی از آنها بتواند با عملکرد مطمئن و بیاشتباه ظاهر شود، احتمالاً جایگاهش تا پایان نیمفصل تثبیت خواهد شد؛ در غیر این صورت، ساپینتو و مدیران باشگاه در زمستان به دنبال جذب یک دروازهبان جدید خواهند رفت.
برای استقلال، ثبات در پست دروازهبانی چیزی بیش از یک انتخاب فنی است؛ این موضوع به اعتماد، آرامش و نظم تیمی گره خورده است. حال باید دید کدامیک از دو گلر فعلی میتوانند از این فرصت حساس استفاده کنند و مانع از تغییر در نیمفصل شوند. بیتردید نگاهها در بازی با مس رفسنجان بیش از همیشه به چهارچوب دروازه آبیها دوخته خواهد شد.