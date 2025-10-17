به گزارش ایلنا، استقلال تهران در شرایطی روز جمعه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان می‌رود که این دیدار برای شاگردان ریکاردو ساپینتو اهمیتی دوچندان دارد. آبی‌پوشان پایتخت در شش هفته ابتدایی لیگ برتر عملکردی پایین‌تر از حد انتظار داشته‌اند و با وجود برخورداری از یکی از پرمهره‌ترین ترکیب‌های لیگ، تنها در رده هشتم جدول قرار دارند. تساوی‌های پیاپی و ناتوانی در حفظ برتری در دقایق پایانی، باعث شده استقلال از کورس قهرمانی فاصله بگیرد و فشار زیادی روی کادر فنی وارد شود.

این مسابقه از چند جهت برای استقلال حیاتی است. نخست آنکه ساپینتو پس از چند هفته محرومیت، بار دیگر مجوز حضور روی نیمکت را دریافت کرده و این بازگشت می‌تواند روحیه تیم را تقویت کند. از سوی دیگر، آبی‌ها چاره‌ای جز کسب سه امتیاز ندارند، چرا که ادامه ناکامی‌ها ممکن است موج جدیدی از اعتراضات هواداران را در پی داشته باشد؛ اعتراضاتی که زمزمه‌های آن در پایان بازی‌های گذشته نیز شنیده می‌شد.

چالش بزرگ ساپینتو در غیاب ملی‌پوشان

یکی از مشکلات همیشگی استقلال در فصل جاری، همزمانی فیفا دی‌ها با برنامه لیگ بوده است. این بار نیز ساپینتو در مقطعی حساس بخشی از بازیکنان کلیدی خود را در اختیار نداشت و بدون آنها تمرین کرد. برخی از ملی‌پوشان داخلی در اردوی تیم ملی ایران حضور داشتند و چند بازیکن خارجی نیز به تیم‌های ملی کشورشان دعوت شدند. هرچند این بار غیبت‌ها به گستردگی اردوی قبلی نبود، اما همین غیبت چند مهره کلیدی در تمرینات روز‌های اخیر می‌تواند نظم تاکتیکی تیم را مختل کند.

ساپینتو در تمرینات اخیر تلاش کرده با استفاده از بازیکنان جوان و ذخیره، ترکیب جایگزینی طراحی کند. با این حال، هماهنگی پایین میان خطوط و ناهماهنگی در اجرای دستورات تاکتیکی از نگرانی‌های اصلی او به شمار می‌رود. سرمربی پرتغالی استقلال می‌داند که در شرایط فعلی هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد شد و تنها نتیجه است که می‌تواند جایگاهش را تثبیت کند.

مس رفسنجان در جست‌وجوی احیا

در سوی دیگر میدان، مس رفسنجان نیز وضعیت مطلوبی ندارد. شاگردان رسول خطیبی از شش بازی گذشته تنها ۵ امتیاز کسب کرده‌اند و در جایگاه پانزدهم جدول قرار دارند. این تیم که فصل گذشته یکی از تیم‌های منسجم لیگ بود، در فصل جدید دچار افت محسوسی شده است. مشکلات مالی، تغییرات در ترکیب و مصدومیت برخی بازیکنان کلیدی باعث شده ساختار فنی مس از ثبات گذشته فاصله بگیرد.

با این حال، مس رفسنجان همیشه نشان داده تیمی جنگنده و منظم است و می‌تواند برای هر حریفی دردسرساز شود. خطیبی که در این بازی نمی‌تواند روی نیمکت بنشیند به‌خوبی می‌داند که استقلال تحت فشار است و ممکن است در بازی خانگی خود دچار استرس شود. بنابراین، احتمال می‌رود مس با رویکردی تدافعی و ضدحمله‌ای وارد میدان شود تا از فضا‌های پشت مدافعان استقلال استفاده کند.

استقلال محکوم به پیروزی

واقعیت این است که استقلال در شرایط کنونی تنها یک مأموریت دارد: پیروزی. تساوی یا شکست در این دیدار می‌تواند به بحرانی تمام‌عیار در اردوی آبی‌ها تبدیل شود. هواداران استقلال پس از هفته‌ها صبر و حمایت، حالا منتظر واکنش تیم محبوبشان هستند و هر نتیجه‌ای جز برد، احتمالاً با شعار‌های تند در ورزشگاه شهدای شهر قدس همراه خواهد بود.

ساپینتو به‌خوبی می‌داند که جایگاهش روی نیمکت استقلال در گروی نتیجه این بازی است. رسانه‌ها و کارشناسان از هفته‌ها پیش نسبت به روند نزولی تیم هشدار داده‌اند و حتی برخی از اعضای هیأت‌مدیره نیز از عملکرد فنی او رضایت کامل ندارند. بنابراین، بازی برابر مس نه‌تنها یک مسابقه سه‌امتیازی بلکه نبردی حیاتی برای حفظ ثبات فنی باشگاه است.

نگاه به جدول و اهمیت سه امتیاز

در حال حاضر استقلال با چند امتیاز فاصله از صدر جدول، در میانه جدول گرفتار شده است. برد مقابل مس می‌تواند آبی‌پوشان را دوباره در کورس رقابت با تیم‌های بالانشین قرار دهد، در حالی که تساوی یا شکست ممکن است آنها را به نیمه پایین جدول بفرستد. از سوی دیگر، مس رفسنجان نیز برای فرار از منطقه خطر به امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارد. به همین دلیل، انتظار می‌رود هر دو تیم با انگیزه بالا وارد میدان شوند.

آزمونی تعیین‌کننده

دیدار استقلال و مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر، بیش از آنکه یک بازی عادی باشد، آزمونی تعیین‌کننده برای ریکاردو ساپینتو است. استقلال در غیاب برخی ملی‌پوشان و تحت فشار شدید هواداران، باید از سد رقیبی عبور کند که چیزی برای از دست دادن ندارد. اگر آبی‌ها بتوانند طلسم تساوی‌های پیاپی را بشکنند، شاید دوباره امید و آرامش به اردوی آنها بازگردد. در غیر این صورت، صدای اعتراض هواداران و تیتر‌های انتقادی مطبوعات از ورزشگاه شهر قدس فراتر خواهد رفت.

