دوراهی بزرگ سالواتوره فوتی؛
نیمکت تیم ملی ایران یا چالش جدید در فوتبال ایتالیا
در حالی که فدراسیون فوتبال ایران در آستانه رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به دنبال تکمیل کادر فنی تیم ملی است، نام سالواتوره فوتی، مربی ایتالیایی و همکار پیشین ژوزه مورینیو در رم، بهعنوان گزینه جدید امیر قلعهنویی مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، روز گذشته سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که بدون جدایی اعضای کادر فنی، سالواتوره فوتی در صورت توافق نهایی به کادر فنی امیر قلعهنویی و تیم ملی ایران ملحق خواهد شد تا کادر تیم ملی در آستانه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تکمیل شود.
با این حال رسانههای ایتالیایی از یک چالش بزرگ در راستای قبول پیشنهاد ایران توسط فوتی خبر دادهاند. براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، فدراسیون فوتبال ایران مذاکرات اولیهای را برای جذب فوتی آغاز کرده و احتمال دارد او بهعنوان دستیار امیر قلعهنویی به تیم ملی اضافه شود.
فوتی که سابقه همکاری با مورینیو در رم را در کارنامه دارد، بهدلیل نگاه مدرنش به تاکتیک و تمرین، گزینهای جذاب برای تقویت نیمکت تیم ملی بهشمار میآید.
با این حال، ماجرا فقط به تیم ملی ایران محدود نیست. گفته میشود باشگاه سمپدوریا نیز شرایط فوتی را زیر نظر گرفته و در صورت تغییرات احتمالی در کادرفنی خود، او یکی از گزینههای جدی برای هدایت تیم خواهد بود. فوتی پیش از این نیز در میان گزینههای هدایت سمپدوریا قرار داشت و حالا بار دیگر نامش در رسانههای ایتالیایی مطرح شده است. این مربی ۴۲ساله، که در سالهای اخیر تجربههای متنوعی در تیمهای اروپایی داشته، اکنون با یک دوراهی مهم روبهرو است؛ حضور در پروژهای ملی و بینالمللی با ایران یا پذیرش مسئولیتی سنگین در سریB ایتالیا.
طبق برخی گزارشها، او پیشنهاد ایران را بهطور جدی بررسی کرده و حتی احتمال دارد برای مشاهده یکی از بازیهای تدارکاتی تیم ملی به محل برگزاری بازی سفر کند تا از نزدیک شرایط را بسنجد.
فدراسیون فوتبال ایران نیز در پی تقویت کادرفنی تیم ملی است تا حضور در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی با انسجام و توان بیشتری دنبال شود. مسئولان فنی فدراسیون تأکید دارند که هدف از این مذاکرات، افزودن تجربه بینالمللی و تفکر مدرن به ساختار فنی تیم ملی است. از سوی دیگر، منابع نزدیک به فوتی اعلام کردهاند که او تمایل دارد مسیر مربیگری مستقل خود را ادامه دهد و در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، برای نخستین بار بهعنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند.
در هر حال، چه او در ایران دستیار شود و چه هدایت سمپدوریا را در دست بگیرد، سالواتوره فوتی اکنون یکی از نامهای پرخبر فوتبال اروپاست و هر تصمیم او میتواند مسیر تازهای را برایش رقم بزند. حال باید دید این مربی جوان و جویای نام، به چالش آسیایی با تیم ملی ایران پاسخ مثبت میدهد یا مسیر حرفهای خود را در فوتبال ایتالیا ادامه خواهد داد.