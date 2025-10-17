کاپیتان بدون تیم در اردوگاه تیم ملی/ جهانبخش به سئول میرود؟
به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی ایران دومین مرحله آمادهسازی خود را برای رقابتهای مقدماتی جام جهانی آغاز کرده، حضور علیرضا جهانبخش در اردو بدون داشتن تیم باشگاهی، به یکی از سوژههای اصلی رسانهها تبدیل شده است. بازیکنی که روزی لژیونر موفق فوتبال ایران در اروپا بود، حالا در وضعیتی نامتعارف میان تیم ملی و بازار نقلوانتقالات قرار گرفته است.
جهانبخش پس از پایان قراردادش با هیرنفین هلند، هنوز مقصد جدیدی انتخاب نکرده و همین موضوع باعث شده تا حضور او در لیست تیم ملی، برای دومین اردوی پیاپی، زیر سایه انتقادها قرار گیرد. دعوت بازیکنی بدون تیم، آن هم در شرایطی که به لحاظ بدنی از فضای رقابتهای رسمی دور مانده، تصمیمی پرریسک برای کادرفنی محسوب میشود.
با این حال، نام کاپیتان تیم ملی همچنان در فهرست امیر قلعهنویی دیده میشود؛ تصمیمی که نشان میدهد سرمربی تیم ملی به تجربه و شخصیت رهبری جهانبخش اعتماد ویژهای دارد. با وجود این اگر در فاصله میان دو اردو وضعیت باشگاهی او روشن نشود، حجم انتقادها به فدراسیون و کادر فنی بیتردید افزایش خواهد یافت.
در همین بین، از شرق آسیا خبرهایی منتشر شده که میتواند قفل این وضعیت را باز کند. رسانههای کرهای از علاقه باشگاه افسی سئول به جذب جهانبخش خبر دادهاند؛ تیمی که از نظر تاریخی یکی از معتبرترین باشگاههای K-League به شمار میرود و سابقه همکاری با بازیکنان خارجی شناختهشده را دارد.
حضور این تیم در لیگ نخبگان نیز یکی از دلایلی است که انتقال به سئول را برای جهانبخش جذاب میکند. به گفته منابع نزدیک به این باشگاه، مسئولان افسی سئول عملکرد جهانبخش در فاینورد و بازیهای ملی اخیرش را بررسی کردهاند و مذاکرات مقدماتی نیز میان دو طرف انجام شده است. در صورت توافق نهایی، او میتواند مسیر حرفهای تازهای را در فوتبال آسیا آغاز کند.
با وجود این تا زمانی که قرارداد رسمی امضا نشود، جهانبخش همچنان بازیکن آزاد محسوب میشود و این موضوع سایهای از ابهام بر جایگاه او در تیم ملی انداخته است. کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت میتواند به ضرر تیم ملی تمام شود، چراکه حضور بازیکنی بدون باشگاه در ترکیب اصلی، در فوتبال حرفهای قابل دفاع نیست.
فدراسیون و کادرفنی امیدوارند تا پیش از شروع اردوی بعدی، تکلیف کاپیتان تیم ملی مشخص شود. چراکه در غیر این صورت، حتی سابقه و جایگاه او هم نمیتواند در برابر پرسشهای جدی رسانهها سپری مطمئن باشد. به نظر میرسد، سرنوشت علیرضا جهانبخش در هفتههای آینده، نهفقط برای خودش بلکه برای آرامش نیمکت تیم ملی ایران نیز تعیینکننده خواهد بود.