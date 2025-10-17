مافیای چمن و چالش میلیاردی در یادگار امام؛ تراکتور در شوک

به گزارش ایلنا، پروژه‌ای که بدون مناقصه، با ترک تشریفات و مغایرت مالی، به شرکتی واگذار شده که بیشترین مبلغ را پیشنهاد داده بود؛ موضوعی که حالا نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.

در حالی که مدیران باشگاه تراکتور و مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی از تجهیز اولین چمن هیبریدی فرشی کشور با قابلیت‌های بالا خبر داده بودند، انتشار تصاویری از زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز تنها دو هفته پس از دیدار دو تیم تراکتور و الوحده در لیگ نخبگان آسیا، تعجب همگان را برانگیخت. ماجرا از این قرار است که در احداث این چمن، باید با نظارتی دقیق و بدون برگزاری مسابقات تا شروع ماه آبان انجام می‌گرفته اما به‌دلیل اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه تغییر میزبانی در میانه راه را به تراکتوری‌ها نمی‌دهد، مسئولان تراکتور ریسک برگزاری بازی در ورزشگاه یادگار امام با چمن نوپا را به جان خریدند و دیدار تراکتور و الوحده برای استفاده کردن از امتیاز میزبانی تراکتور، در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و همین موضوع باعث آسیب رسیدن به چمن ورزشگاه شده است.

مسئولان باشگاه و ورزشگاه اذعان دارد که این کشت در پنج مرحله انجام می‌شود و شرایط چمن ورزشگاه بهبود خواهد یافت اما برخی تردیدها در احداث این چمن وجود دارد. در حالی که ادعا می‌شد که یک پیمانکار و ناظر از ترکیه در احداث این چمن شرکت دارد، پیمانکاری این چمن توسط یک شرکت ایرانی انجام شده است؛ شرکتی که دست‌اندرکاران آن از نزدیکان یکی از مسئولان ستاد استانداردسازی ورزشگاه‌ها هستند و در ساخت و البته تخریب دیگر چمن‌های فوتبال ایران نیز نقش داشته‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به ابطال مجوز پیمانکاری شرکت اول، این مسئولان شرکتی جدید را با مدیریت یکی از بستگان مدیرعامل شرکت اولیه ثبت می‌کنند و این شرکت جدید، بدون مناقصه و بدون تکمیل فرم ترک تشریفات، پروژه ترمیم چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز را برعهده می‌گیرد.

براساس مدارک موجود، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، با استناد به شرایط اضطراری، فرایند مناقصه را لغو و پروژه مورد نظر را از طریق ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت جدید سپرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از صفحات مربوط به فرم ترک تشریفات از سوی شرکت مذکور تکمیل و یا امضا نشده است؛ موضوعی که می‌تواند از منظر حقوقی و اداری محل ایراد باشد. موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که به جزئیات مالی قرارداد نگاه کنیم. طبق بخشنامه‌های مالی دولت، در صورتی که مبلغ قرارداد بیش از ۲۰۰برابر سقف معاملات متوسط باشد، مجوز ترک تشریفات باید از شورای اقتصاد اخذ شود و نه از استانداری. براساس آخرین ابلاغیه، سقف یادشده معادل ۵۶میلیارد تومان است؛ اما در حالی که مبلغ ثبت‌شده در قرارداد ۵۵میلیارد تومان اعلام شده، صورت‌ وضعیت مالی پروژه رقم ۶۴میلیارد تومان را نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر، رقم واقعی قرارداد از حد مجاز فراتر رفته و در نتیجه، مجوز ترک تشریفات باید به‌جای استانداری از شورای اقتصاد کشور دریافت می‌شد. این مغایرت نه‌تنها می‌تواند موجب ابطال فرایند فعلی شود بلکه احتمالاً نیازمند ورود نهادهای نظارتی خواهد بود.

این در حالی است که دو شرکت دیگر با پیشنهاد مبلغی بسیار پایین‌تر از شرکت پیمانکار، درخواست اجرای پروژه تعویض چمن در ورزشگاه یادگار امام را داده بودند اما در نهایت این پروژه به شرکتی رسید که بیشترین مبلغ را برای انجام این پروژه پیشنهاد داده بود. شرایط نابسامان چمن ورزشگاه‌های فوتبال ایران و نامشخص بودن نحوه ترمیم و تجهیز آنها را می‌توان نتیجه‌ای از این تصمیمات نامشخص در بحث پیمانکاری مربوط به تجهیز و ترمیم چمن ورزشگاه‌ها دانست. شرایطی که حالا نه‌تنها هواداران تراکتور بلکه تمام هواداران در فوتبال ایران را نگران کرده و این کیفیت چمن‌ها، نقشی مؤثر در کاهش کیفیت مسابقات فوتبال ایران در سال‌های اخیر ایفا کرده است. باید دید، چه زمانی نهادهای نظارتی با مافیای چمن که تاکنون عملکردشان برای همه واضح و مبرهن است، برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام/