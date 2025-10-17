تمدید طلایی دییونگ با بارسلونا؛
بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی برای ستاره خط میانی بارسا
فرنکی دییونگ قرارداد خود را با بارسلونا تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد؛ قراردادی با بند فسخ نجومی ۵۰۰ میلیون یورو که جایگاه محوری او در پروژه بلندمدت هانسی فلیک را تثبیت میکند. این تمدید با حضور خوان لاپورتا نهایی شد و دییونگ دستکم تا ۳۲ سالگی در قلب خط میانی آبیاناریها باقی میماند.
به گزارش ایلنا، فرنکی دییونگ، هافبک هلندی بارسلونا، امروز با حضور خوان لاپورتا رئیس باشگاه، قرارداد جدیدی را تا سال ۲۰۲۹ امضا خواهد کرد. قراردادی که شامل بند فسخ نجومی ۵۰۰ میلیون یورویی است.
این تمدید، تقویت بزرگی برای بارسا محسوب میشود، چون که دییونگ در پروژه بلندمدت هانسی فلیک جایگاهی محوری دارد. توافق کامل میان طرفین حاصل شده و بدین ترتیب دییونگ 4 سال دیگر در کاتالونیا توپ خواهد زد. بند فسخ او که پیشتر ۴۰۰ میلیون یورو بود، اکنون به ۵۰۰ میلیون افزایش یافته تا اهمیت این بازیکن در ساختار تیم بیش از پیش نمایان شود.
طبق مفاد قرارداد، دییونگ تا پایان فصل 26-2025 دستمزد فعلی خود را دریافت خواهد کرد و از اول ژوئیه ۲۰۲۶ ساختار جدید حقوقی او اجرایی میشود. روند تمدید به دلیل تغییر مدیربرنامههای این بازیکن در اوایل سال جاری به تعویق افتاده بود، اما اکنون نهایی شده است. دییونگ که ۲۸ سال دارد، دستکم تا ۳۲ سالگی در قلب خط میانی بارسا باقی خواهد ماند و تداوم لازم را برای پروژه فلیک فراهم میکند. مراسم امضای قرارداد با حضور لاپورتا برگزار خواهد شد، کسی که شخصاً مذاکرات را هدایت کرده تا یکی از ارزشمندترین داراییهای باشگاه را حفظ کند. دکو، مدیر ورزشی بارسا نیز در گفتوگوی اخیر دییونگ را بازیکنی کلیدی برای پروژه توصیف کرده است. دییونگ در سیستم فلیک نقشی ثابت و حیاتی داشته و در کنار پدری، ستون خط میانی بارسا را تشکیل داده است.