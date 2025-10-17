زیدان در آستانه بازگشت

به گزارش ایلنا، در حالی که آینده نیمکت تیم ملی فرانسه با نام زین‌الدین زیدان گره خورده، عملکرد ضعیف ادواردو کاماوینگا نیز در این دیدار بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشت.

فرانسه که در سه مسابقه اول مقدماتی جام جهانی موفق به پیروزی شده بود، فرصت این را داشت تا با پیروزی برابر ایسلند و امتیاز از دست دادن اوکراین مقابل آذربایجان تبدیل به اولین تیم اروپایی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ شود اما ایسلندی‌ها در یک دیدار جذاب، خروس‌ها را غافلگیر کردند. در روز غیبت مهره‌های کلیدی دشان مانند امباپه، دمبله و دوئه و گلزنی انکونکو و ماتتا، فرصت پیروزی و صعود به جام جهانی با تساوی دو بر دو مقابل ایسلند از دست رفت. دیدیه دشان، خود یکی از بزرگترین منتقدان عملکرد تیمش پس از مسابقه بود: «ما بازی را کاملاً تحت کنترل داشتیم. ایسلند دو شوت در چهارچوب داشت و هر دو تبدیل به گل شدند. ما ۲–۱ جلو بودیم، اما از نحوه گل دوم واقعاً عصبانی شدم. بعد از اینکه گل زدیم، بیش از حد باز بازی کردیم، خط دفاعی‌مان را خیلی جلو بردیم. جایگیری درستی نداشتیم. چنین چیزی نباید برای ما اتفاق می‌افتاد.»

فرانسه احتمالاً در دو مسابقه آینده مشکلی برای صعود به جام جهانی نخواهد داشت اما منتقدان داخلی و بخش بزرگی از مردم فرانسه، چندان از کیفیت بازی تیم زیر نظر دشان راضی نیستند. از سویی در فضای رسمی فوتبال فرانسه همه می‌دانند که توافق‌های فدراسیون فوتبال و زین‌الدین زیدان برای هدایت تیم ملی پس از جام جهانی انجام شده و مصاحبه جدید زیزو درباره میل به مربیگری دوباره، این موضوع را تصدیق می‌کند. دشان با میراثی که برای تیم ملی فرانسه با حضور در سه فینال یورو و جام جهانی و یک قهرمانی جهان به‌جا گذاشت، بی‌تردید یکی از مردان بزرگ تاریخ تیم ملی فرانسه خواهد بود اما شاید خودش هم می‌داند که حتی قهرمانی، نمی‌تواند جایگاه او پس از جام جهانی ۲۰۲۶ را تضمین کند و باید حضور زیدان روی نیمکت تیم پرستاره فرانسه با نسلی جوان و باانگیزه را تقریباً مسجل دانست.

انتقاد فرانسوی‌ها از عملکرد کاماوینگا

ادواردو کاماوینگا، هافبک فرانسوی آنگولایی رئال مادرید، پس از پایان پنجره بازی‌های ملی ماه اکتبر، همچنان نتوانسته است جایگاه ثابتی در خط میانی تیم ملی فرانسه پیدا کند. باوجود غیبت شوامنی در بازی مقابل آذربایجان، کاماوینگا در آن بازی به میدان نرفت و در بازی دوم برابر ایسلند، سرمربی تیم یعنی دیدیه دشان مسئولیت خط میانی را به او سپرد.

اگرچه کاماوینگا در نیمه دوم بازی با ایسلند نمایش نسبتا قابل قبولی داشت و با ارسال پاس کلیدی، منجر به گل دوم فرانسه شد، اما مطبوعات فرانسوی به ویژه روزنامه مشهور اکیپ از عملکرد او رضایت نداشتند. این روزنامه عملکرد کاماوینگا را «۴» ارزیابی کرد و او را به خاطر غفلت در گل اول ایسلند، که توسط پالسن به ثمر رسید، مورد انتقاد قرار داد. در این گل، او به دلیل کند بودن و عدم تمرکز کافی، توپ را به صورت ناخواسته به مهاجم حریف پاس داد. همچنین کارت زرد دریافت کرد و در دقیقه ۷۵ تعویض شد.

منتقد معروف شبکه RMC Sport، دانیل ریولو نیز به عدم توانایی کاماوینگا در تثبیت جایگاهش اشاره کرد. او گفت این بازیکن سال‌هاست تمام توانایی‌های لازم را دارد و در رن به عنوان یک استعداد ناب ۱۶ ساله شناخته شده بود، اما «فوتبال موضوع شخصیت است» و کاماوینگا باید این انتظارها را برآورده کند.

مشکلات مصدومیت و بلاتکلیفی در پیدا کردن موقعیت مناسب در زمین، شرایط را برای هافبک ۲۳ ساله سخت‌تر کرده است. جایگاه او در جام جهانی آینده فرانسه نیز تضمین‌شده نیست و حتی برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که شاید بازی کردن در پست دفاع چپ فرصت‌های بیشتری برای او ایجاد کند تا در خط میانی.

با وجود نمایش نسبتاً مثبت در نیمه دوم بازی ایسلند، انتقادات گسترده رسانه‌های فرانسه نشان می‌دهد کاماوینگا در ماه‌های پیش‌رو باید تلاش زیادی برای اثبات خود انجام دهد و به جایگاه واقعی‌اش در تیم ملی و باشگاه بازگردد.

انتهای پیام/