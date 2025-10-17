به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی، مهاجم بارسلونا بار دیگر با مصدومیت جدی مواجه شده است که می‌تواند ضربه‌ای سنگین به خط حمله آبی‌اناری‌ها وارد کند. باشگاه بارسلونا روز سه‌شنبه اعلام کرد که لواندوفسکی دچار پارگی عضلانی در بخش عضله پشت ران (بای‌سپس فمورال) پای چپ شده است. این مصدومیت که ظاهراً نوعی عود آسیب‌دیدگی قبلی در اوایل آگوست محسوب می‌شود، انتظار می‌رود که او را حداقل بین سه تا چهار هفته از میادین دور نگه دارد. این آسیب‌دیدگی چهارمین مصدومیت عضلانی لواندوفسکی در طول ۱۶ ماه گذشته به شمار می‌آید و می‌تواند روند بازی‌های بارسلونا در فصل جاری را تحت تأثیر قرار دهد.

باشگاه هنوز به طور دقیق مدت زمان غیبت او را اعلام نکرده اما منابع مختلف از جمله رسانه‌های لهستانی، احتمال داده‌اند که این مدت ممکن است تا شش هفته نیز به طول بیانجامد. این خبر مصدومیت لواندوفسکی درست در آستانه یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل، یعنی ال‌کلاسیکوی بارسلونا مقابل رئال مادرید، ضربه بزرگی به تیم تحت هدایت هانسی فلیک وارد کرده است. این بازی 4 آبان در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود و مطمئناً بدون حضور لواندوفسکی خواهد بود. علاوه بر این دیدار، لواندوفسکی بازی‌های مهم دیگری از جمله مسابقات لیگ مقابل خیرونا و بازی حساس لیگ قهرمانان برابر المپیاکوس را نیز از دست خواهد داد. همچنین احتمالاً در دیدار خارج از خانه بارسلونا مقابل بروژ در لیگ قهرمانان نیز غایب خواهد بود. مصدومیت اخیر در پی بازگشت لواندوفسکی از اردوی تیم ملی لهستان و بازی در دیدار مقابل لیتوانی رخ داده است، جایی که او توانست گل اول تیمش را به ثمر برساند و در مسیر صعود لهستان به جام جهانی ۲۰۲۶ نقش مهمی ایفا کند.

این مسأله بار دیگر بحث درباره «ویروس فیفا» و تأثیرات منفی بازی‌های ملی بر بازیکنان باشگاهی را مطرح کرده است. بارسلونا در حال حاضر با مشکلات متعددی در خط حمله روبه‌روست. فران تورس به دلیل آسیب‌دیدگی از اردوی تیم ملی اسپانیا زودتر بازگشته و دنی اولمو نیز تا چند هفته در دسترس نخواهد بود.

همچنین وضعیت مصدومیت رافینیا نامشخص است و این نگرانی‌ها به فشار بیشتری روی کادر فنی برای مدیریت ترکیب تیم منجر شده است. با توجه به سابقه مصدومیت‌های لواندوفسکی و فشردگی بازی‌ها، بازگشت او به میدان احتمالاً در اواخر نوامبر و پس از تعطیلات بازی‌های ملی رخ خواهد داد. بارسلونا امیدوار است این مهاجم کلیدی هر چه سریع‌تر به شرایط آرمانی خود بازگردد و بتواند در ادامه فصل به تیم کمک کند.

