فاصله ناگلزمان با مدعیان بزرگ آشکار شد

به گزارش ایلنا، ناگلزمان این پیروزی را «بردی زشت اما مهم» توصیف کرد؛ بردی که فاصله آلمان با قدرت‌های بزرگ جهان را آشکارتر کرد.

شاید یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های آلمان در دوران مربیگری یولیان ناگلزمان، منجر به پیروزی یک بر صفر ژرمن‌ها مقابل ایرلند شمالی شد تا خطر از دست دادن فرصت صعود به جام جهانی، حداقل تا یک ماه دیگر از آلمان رفع شود. تیمی که کارش با شکست در اولین بازی مرحله مقدماتی مقابل اسلواکی گره خورده، در جدالی حساس بین دو تیم شش امتیازی جدول، به مصاف ایرلند شمالی رفت و در شب اولین گل ملی نیک ولتماده، با یک گل به پیروزی رسید. عملکرد آلمان در جهنم بلفاست اما به هیچ عنوان شبیه به یک تیم مدعی و برنده نبود. نسلی که هواداران مانشافت رغبتی به تماشای آن ندارند، در نیمه دوم بیشتر به فکر این بود که جریان بازی را کنترل کند و چیزی نمانده بود تا در چند موقعیت، ایرلند شمالی بازی را به تساوی بکشد.

یولیان ناگلزمان در پایان بازی، نقدها به تیم ملی آلمان را با توصیفی جالب از سبک بازی تیمش پذیرفت: «قطعاً این جزو زیباترین بازی‌های ما نبود. فضای ورزشگاه بسیار پرشور و احساسی بود؛ باید به سختی کار می‌کردیم، برای توپ دوم، سوم و چهارم می‌جنگیدیم و برای هر توپ مبارزه می‌کردیم. حتی برای داور هم سخت بود که بتواند تمام جزئیاتی که در زمین اتفاق می‌افتاد را تشخیص دهد. در نهایت، یک ضربه ایستگاهی تعیین‌کننده شد. ما روی این موضوع تمرینات زیادی می‌کنیم، چون اهمیت بالایی دارد. این برد، برد «زشتی» بود، اما مهم‌ترین چیز همان سه امتیاز است.»

صحبت‌های ناگلزمان ثابت می‌کند که نسل فعلی آلمان در غیاب جمال موسیالا، شاید از مدل بازی مورد علاقه سرمربی جوان فاصله گرفته باشد و با سبکی نتیجه‌گرا، سعی کند تا در وهله اول صعود به جام جهانی را قطعی کند. با این حال تردیدی در فاصله کیفی بازیکنان و شرایط فنی تیم ملی آلمان با مدعیان درجه یک جام جهانی مانند فرانسه، اسپانیا و آرژانتین نیست و با شرایط فعلی، به هیچ عنوان نباید روی آلمان ناگلزمان در تابستان ۲۰۲۶ حساب باز کرد.

