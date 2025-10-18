به گزارش ایلنا، او با طراحی رژیم‌های غذایی ویژه برای بازیکنان، راه‌اندازی طرح آموزشی «پخت و پز برای قهرمانان» و توجه به سلامت جسمانی ورزشکاران، نقشی کلیدی در بهبود عملکرد ستارگان لیگ برتر ایفا می‌کند.

زینا ویکس، آشپز شخصی چند تن از بازیکنان باشگاه آستون ویلا، مسیر شغلی خود را به صورت کاملاً اتفاقی آغاز کرد. او که آموزش‌های آشپزی دیده بود و پیش از این در بخش مدیریت رویدادهای ورزشکاران انگلیسی فعالیت می‌کرد، متوجه شد بسیاری از ورزشکاران رژیم غذایی مناسبی ندارند و به آن اهمیت نمی‌دهند. همین موضوع انگیزه‌ای شد تا او به عنوان مشاور تغذیه و آشپز شخصی ورزشکاران مشغول به کار شود.

آغاز همکاری با آستون ویلا

زینا اولین بار به عنوان آشپز شخصی مورگان سانسون، هافبک فرانسوی آستون ویلا، شروع به کار کرد. همکاری او با سانسون باعث آشنایی‌اش با باشگاه و دیگر بازیکنان شد. به مرور، تغذیه بازیکنان بیشتری از جمله دونیل مالن و سپس مورگان راجرز و جیکوب رمزی به او سپرده شد.

آشپزی با چالش‌های خاص

زینا هر روز صبح با دقت برنامه غذایی هر بازیکن را تنظیم و خرید می‌کند. او به خوبی می‌داند که بازیکنان ممکن است از برخی غذاها خوششان نیاید. بنابراین با خلاقیت خاصی این مواد را در غذاها پنهان می‌کند تا بازیکنان با لذت و بدون احساس اجبار، غذای سالم بخورند. تنوع غذایی بالا و تنظیم مواد مغذی متناسب با شرایط جسمانی هر بازیکن، از نکات کلیدی کار اوست. زینا نه تنها برای بازیکنان غذا آماده می‌کند، بلکه به درخواست آنها برای خانواده‌ها نیز غذا تهیه می‌کند. او با ترکیب سبزیجات و ادویه‌های خاص مثل زنجبیل، سیر و زردچوبه، غذاهایی با خاصیت ضدالتهابی و بازیابی قوا می‌پزد که بازیکنان را از آسیب‌های ورزشی محافظت می‌کند.

طرح‌های آموزشی

زینا به همراه جیکوب رمزی و مورگان راجرز کسب‌وکاری به نام « پخت و پز برای قهرمانان» راه‌اندازی کرده است که هدف آن آموزش آشپزی و تغذیه سالم به کودکان کم‌برخوردار است. این بازیکنان نقش سفیران این پروژه را بر عهده دارند و در جلسات آموزشی و ساخت ویدئوهای آموزشی همراه با زینا حضور دارند تا الگوی مثبتی برای نسل آینده باشند.

عشق به کار

زندگی روزمره زینا پر از برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت زمان است. او علاوه بر آشپزی برای بازیکنان لیگ برتر، مدرس دانشگاه و مدیر کسب‌وکار خود نیز هست. با این حال، با علاقه و تعهد عمیقی که به بازیکنان دارد، خودش را به عنوان بخشی از خانواده آنها می‌بیند و می‌گوید هر روز با شوق و انگیزه به سراغ وظایفش می‌رود.

نمونه‌ای از منوی غذای ورزشکاران

زینا توضیح می‌دهد که هر وعده غذایی ورزشکاران شامل پیش‌غذا، غذای اصلی و دسر است. پیش‌غذاها معمولاً سوپ سبزیجات متنوع است، غذاهای اصلی شامل ترکیبی از گوشت‌ها مانند استیک یا مرغ کبابی به همراه سبزیجات و برنج یا سیب‌زمینی است. دسرها نیز از مواد طبیعی و کم شکر مثل تارت که با آرد بادام تهیه می‌شوند تا انرژی لازم را بدون افزودنی‌های مضر تأمین کنند. زینا ویکس نمونه‌ای بارز از این است که چگونه تغذیه صحیح و تخصصی می‌تواند نقش مهمی در عملکرد حرفه‌ای ورزشکاران ایفا کند. او با مهارت و خلاقیت، زندگی برخی از بازیکنان حرفه‌ای لیگ برتر انگلیس را متحول کرده و در کنار آن به جامعه نیز خدمت می‌کند. همکاری نزدیک او با بازیکنان و کادر تغذیه باشگاه آستون ویلا، تضمینی است برای موفقیت بیشتر این ورزشکاران در میدان مسابقه.

