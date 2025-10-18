به گزارش ایلنا، این دستاورد در سالگرد استقلال این کشور رقم خورد و رئیس‌جمهوری کیپ‌ورد آن را «استقلالی دوباره» برای ملت خود توصیف کرد.

افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی به ۴۸ تیم، فرصت فوق‌العاده‌ای را برای تیم‌هایی فراهم کرده که پیش از این تنها رؤیای صعود به جام جهانی را در ذهن داشتند‌. اگرچه بسیاری از هواداران فوتبال حتی پیش از برگزاری مسابقات حضور ۴۸ تیم در جام جهانی را برای این ورزش مضر می‌دانند، اما برخی ملت‌ها بیش از هر زمان دیگری بابت این فرصت فوق‌العاده ویژه، قدردان فیفا هستند. در قاره آسیا دو تیم اردن و ازبکستان در مرحله سوم مقدماتی موفق به کسب جواز حضور در جام جهانی برای نخستین بار شدند و حالا در قاره آفریقا، یک صعود تاریخی برای کشوری رقم خورده که شاید نامش برای هواداران قدیمی فوتبال چندان آشنا نباشد: کیپ‌ورد.

کیپ‌ورد که یکی از مستعمرات قدیمی پرتغال محسوب می‌شود و از سال ۱۹۷۵ استقلال یافته، مجمع الجزایری شامل ۱۰ جزیره در اقیانوس اطلس است و با ۴۰۳۳ کیلومتر مربع از حیث مساحت، کوچکترین کشور حاضر در تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود. صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳، این تیم را به رده هفتاد رده‌بندی فیفا رسانده اما کار بزرگ آنها، در مرحله مقدماتی رقم خورده است؛ جایی که در حضور کامرون پرستاره و نامدار با حضور چهره‌هایی چون آندره اونانا، برایان امبومو، وینسنت ابوبکر و اریک ماکسیم چوپو موتینگ، کیپ‌ورد توانست به صورت مستقیم جواز حضور در جام جهانی را کسب کند. کشور ۵۲۵ هزار نفری کیپ‌ورد، با پیروزی کلیدی ماه گذشته مقابل کامرون مسیر خود برای حضور در بزرگترین جشنواره ملی فوتبال جهان را هموار دید و با پیروزی سه بر صفر مقابل اسواتینی، این دستاورد تاریخی را تکمیل کرد.

جالب اینکه کیپ‌ورد با یک سرمربی بومی یعنی بوبیستا توانسته این دستاورد بزرگ را کسب کند. دو بازیکن این تیم در لگانس اسپانیا عضویت دارند و یکی دیگر از ستارگان این تیم نیز در باشاک شهیر ترکیه بازی می‌کند. ۱۰ بازیکن در لیگ پرتغال، ۲ بازیکن در لیگ هلند و یک بازیکن در لیگ فرانسه، نمایندگان کیپ‌ورد در لیگ‌های معتبر اروپایی هستند و بخش بزرگ دیگری از بازیکنان تیم، در فوتبال اروپای شرقی شاغل هستند. همین موضوع باعث شده تا کیپ‌ورد در لیست خود برای مقدماتی جام جهانی، تنها ۲ بازیکن از لیگ داخلی خود داشته باشد.

پس از ایسلند در جام جهانی ۲۰۱۸، کیپ‌ورد کم‌جمعیت‌ترین کشور تاریخ مسابقات به شمار می‌رود و همه منتظر ادامه جاه‌طلبی این تیم در رقابت‌های جام جهانی هستند. نکته جالب اینکه این صعود تاریخی، در سالگرد استقلال این کشور از پرتغال رقم خورد.

ژوزه ماریا نوس رئیس‌جمهوری کیپ‌ورد که در ورزشگاه ملی کشور برای این مسابقه حاضر بود، این دستاورد را به یک استقلال تازه تشبیه کرد: «لحظه‌ بزرگ دیگری برای ملت جهانی کیپ‌ورد. ما هر روز در حال ساختن استقلال هستیم و امروز، با کسب سهمیه مرحله نهایی جام جهانی، نشان دادیم که شجاعت، جسارت و توانایی رقابت و پیروزی داریم. مردمی که به خودشان اعتماد دارند، مقاومند و سرشار از امید. ما در گروهی که شامل کامرون، لیبی، آنگولا، موریس و اسواتینی بود، اول شدیم. این به‌طور نمادین یک استقلال جدید است. ما ثابت کردیم که در این 50 سال، پایه‌ها را بنا کرده‌ و در همه زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی رشد کرده‌ایم، از کشوری که در سال 1975 بعید به نظر می‌رسید؛ امروز بار دیگر نشان دادیم که کشوری پر از امکانات هستیم. اگر می‌توانیم به جام جهانی برویم، می‌توانیم در زمینه‌های دیگر هم پیروز شویم و به جهان نشان دهیم که مردمی با روح بزرگ هستیم. پیام‌هایی از سراسر جهان، از سران کشورها گرفته تا شهروندان عادی، دریافت کرده‌ام. کیپ‌ورد شهرت بین‌المللی بزرگی به دست آورده و دلایل زیادی برای جشن گرفتن داریم. کل ملت زیر نگاه دقیق جهان در حال جشن گرفتن است. با هم، راه درازی در پیش داریم. ما شکست‌ناپذیریم.»

حالا باید منتظر باشیم و ببینیم این تیم در جام جهانی چه می‌کند؛ فرصتی بزرگ برای معرفی ملتی مستقل به جهان و البته بازیکنانی که سودای بازی در بزرگترین باشگاه‌های دنیا را دارند.

