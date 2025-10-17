مهاجم اینتر به رکورد کرسپو رسید
تیم ملی آرژانتین در دیداری دوستانه مقابل پورتوریکو با شش گل به برتری رسید.
به گزارش ایلنا، لائوتارو مارتینس با زدن دو گل، تعداد گلهای ملی خود را به ۳۵ رساند و به رکورد هرنان کرسپو رسید. مکآلیستر نیز پس از گلزنی، از اهمیت این دیدار برای آمادهسازی تیم پیش از جام جهانی سخن گفت.
تیم ملی فوتبال آرژانتین که صعودش را به جام جهانی قطعی کرده است سهشنبهشب در دیداری دوستانه به مصاف پورتوریکو رفت و توانست با شش گل به برتری برسد.
لائوتارو مارتینس که در این بازی تدارکاتی دو گل برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رساند پس از بازی گفت: خیلی خوشحالم چون گلزنی همیشه برای یک مهاجم مهم است و خیلی خوب است که امروز خیلی از بازیکنان نخستین بازی خود را انجام دادند. من از فرم فعلیام خیلی راضیام و احساس خیلی خوبی دارم. بازیکنان جوان زیادی به تیم اضافه شدهاند. بنابراین نمیتوانیم آرام باشیم و باید سخت تلاش کنیم. وقتی این پیراهن را میپوشید، باید در هر بازی تمام تلاشتان را بکنید.
مهاجم اینتر تاکنون در ۷۴بازی ملی ۳۵گل به ثمر رسانده است که برابر با تعداد گلهای هرنان کرسپو، مهاجم سالهای گذشته تیم ملی آرژانتین است.
آلکسیس مکآلیستر، هافبک آلبیسلسته نیز در پایان این دیدار گفت: واقعاً از پوشیدن این پیراهن لذت میبریم و میخواهیم به این کار ادامه بدهیم. گلها همیشه اعتماد به نفس میآورند و برای من شخصاً، شروع فصل خوب نبوده است. بنابراین خیلی خوشحالم در این دیدار توانستم گلزنی کنم. در راه آمادهسازی برای جام جهانی باید با تمام توان به میدان برویم.