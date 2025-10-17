بازگشت رسمی مدیر متخلف پس از ۳۰ ماه محرومیت

به گزارش ایلنا، تاتنهام از بازگشت فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی خود، که ۳۰ماه محروم بود خبر داد. پاراتیچی در آوریل ۲۰۲۳ از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، اما اکنون بازگشته است. او به‌عنوان مدیر ورزشی به تاتنهام بازگشت. این خبر در بیانیه‌ای توسط باشگاه انگلیسی اعلام شد.

این مدیر ایتالیایی در آوریل ۲۰۲۳ پس از محرومیت ۳۰ماهه به‌دلیل اتهامات مربوط به تخلفات مالی در دوران حضورش در یوونتوس از سمت خود استعفا داده بود. او در دوره محرومیت با میلان در ارتباط بود، اما اکنون به تاتنهام بازگشته و قرار است با یوهان لانگه، مدیر فنی باشگاه همکاری کند.

پاراتیچی در این رابطه گفت: «خوشحالم که به باشگاهی که دوستش دارم بازگشته‌ام. در چند ماه گذشته به‌عنوان مشاور با سایر مدیران اجرایی همکاری کرده‌ام و اکنون مشتاقم که به لندن بازگردم و به‌صورت تمام‌وقت به تیم ملحق شوم. اطمینان دارم که با همکاری یوهان، می‌توانیم آینده‌ای ویژه برای باشگاه و هواداران‌مان بسازیم.»

انتهای پیام/