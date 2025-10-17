برترین گلزن تاریخ مقدماتی جام جهانی/ رونالدوی تمام نشدنی

به گزارش ایلنا، فوق‌ستاره پرتغالی با این رکورد تازه، یک بار دیگر بر ماندگاری نام خود در تاریخ فوتبال تأکید کرد.

کریستیانو رونالدو در ۴۰ سالگی و پس از بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای، همچنان در حال شکستن رکوردهاست. فوق ستاره پرتغالی همچنان در اوج است و به گلزنی ادامه می‌دهد. سه‌شنبه شب در بازی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مجارستان، رونالدو با زدن دو گل، تعداد گل‌های خود در مقدماتی جام‌های جهانی را به ۴۱ رساند و به این ترتیب به عنوان برترین گلزن تاریخ در این دسته‌بندی معرفی شد.

این دستاورد جدید به مجموعه عظیم رکوردهای او اضافه شد و او را بالاتر از کارلوس (پسادیتو) روئیز که با ۳۹ گل رکورددار قبلی بود، قرار داد. این اتفاق در دقیقه ۲۲ با یک ضربه قاطع رخ داد و در دقیقه 3+45 با همان اراده‌ای که تنها او پس از سال‌ها حفظ کرده، تکرار شد. این نه تنها یک پیروزی برای پرتغال بود، بلکه نشانه دیگری بود که کریستیانو هنوز با تاریخ حساب‌های تسویه‌نشده‌ای دارد.

با این دستاورد، کریستیانو رونالدو به هفتمین رکورد بزرگ گلزنی خود رسید: او با ۹۴۸ گل برترین گلزن تاریخ فوتبال حرفه‌ای است، با ۱۴۳ گل برای پرتغال، برترین گلزن تاریخ تیم‌های ملی، با ۱۴۰ گل، برترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا، با ۴۵۰ گل، برترین گلزن تاریخ رئال مادرید، با ۱۴ گل، برترین گلزن تاریخ یورو و اکنون، برترین گلزن مقدماتی جام‌های جهانی با ۴۱ گل.

لیونل مسی رقیب همیشگی رونالدو، در مقدماتی جام جهانی 36 گل زده و با توجه به خداحافظی از بازی‌های ملی پس از جام جهانی، قادر به برابری با این رکورد نخواهد بود.

رونالدو در حساب‌های خود در ایکس و اینستاگرام نوشت: «این راز نیست که نمایندگی از تیم ملی برایم بسیار ارزشمند است و به همین دلیل از رسیدن به این دستاورد بی‌نظیر برای پرتغال بسیار مفتخرم. از همه کسانی که به من کمک کردند تا به اینجا برسم تشکر می‌کنم. در نوامبر برای نهایی کردن صعود به جام جهانی بازمی‌گردیم!»

انتهای پیام/