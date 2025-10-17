صعود مقتدرانه انگلیس به جام جهانی با توخل؛ آمار درخشان، انتقادات پابرجا
تیم ملی انگلیس با پیروزی ۵ بر صفر مقابل لتونی به عنوان اولین تیم اروپایی جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، شاگردان توماس توخل در شش مسابقه مرحله مقدماتی ۱۸ گل زدند و حتی یک گل هم دریافت نکردند، اما با وجود این عملکرد بینقص، سرمربی آلمانی همچنان با انتقاد هواداران و چالشهای بزرگ در انتخاب ترکیب نهایی روبهرو است.
شروع کار توماس توخل در تیم ملی انگلیس با نقدهای زیادی به مدل بازی این تیم و سبک بازی کسلکننده سهشیرها همراه بود اما توخل توانست در مقدماتی جام جهانی، هواداران و رسانههای سختگیر این کشور را به یک پروژه موفق در جام جهانی امیدوار کند.
با پیروزی پنج بر صفر مقابل لتونی در ششمین بازی از مرحله مقدماتی جام جهانی، انگلیس تبدیل به اولین تیم اروپایی شد که حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی میکند. تیم پرستاره انگلیس در شش مسابقه مرحله مقدماتی تا اینجای ۱۸گل زده و حتی یک بار هم دروازهاش باز نشده تا همه چیز، بر وفق مراد توماس توخل و شاگردانش پیش برود. صعودی مقتدرانه و بیدردسر، البته مقابل رقبای نهچندان قدرتمند حاضر در گروه که همه از انگلیس مقابل آنها انتظار پیروزی دارند.
با این نتایج، فعلاً جو منفی پیرامون تیم ملی انگلیس پس از دوران ساوتگیت و لی کارسلی از بین رفته و از امروز، ماجراجویی آنها برای حضور موفق در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
هر وقت دلمان خواست تشویقت میکنیم!
اندک هواداران انگلیسی حاضر در لتونی اگرچه که در روز صعود به جام جهانی بازی تیمشان را تماشا کردند، اما بار دیگر به توماس توخل یادآوری کردند که حتی یک صعود بینقص هم نمیتواند مانع از انتقادات شود.
پیش از گل نخست توسط آنتونی گوردون، بخشی از هواداران انگلیس شعار دادند: «توماس توخل، ما هر زمان که بخواهیم برایت آواز میخوانیم، آیا صدای ما برایت به اندازه کافی واضح است؟» این اولین انتقاد مستقیم به توخل از روی سکوها در روز عملکرد بینقص و صعود انگلیس بود که به او یادآوری کرد علیرغم آمار فوقالعاده، هنوز راه زیادی برای راضی نگه داشتن هواداران انگلیسی وجود دارد. البته که توخل در نشست پس از پایان شبازی، این شعارها را خلاقانه و ناشی از روحیه شوخطبعی بریتانیاییها دانست و به گرمی آنها را پاسخ داد. اما سرمربی آلمانی خوب میداند که در جام جهانی و بازیهای بزرگ، انتقادات رسانهها و مردم به این شکل دوستانه نخواهد بود.
آغاز جنجال نامهای بزرگ
با پایان دور مقدماتی، حالا تحلیلها و گمانهزنیهای رسانههای انگلیسی در خصوص لیست تیم برای جام جهانی آغاز میشود، فرایندی که معمولاً فشار زیادی به سرمربی تیم میآورد. توماس توخل تا آغاز جام جهانی و در طول فیفادی آبان، فروردین و در بازیهای خرداد، فهرست نهایی خود را پیدا خواهد کرد و باید دید کدام بازیکنان باکیفیت لیگ برتر، از این لیست جا میمانند. بزرگترین علامت سؤال لیست انگلیس، انتخاب اول توخل برای دفاع چپ است؛ فعلاً مایلز لوئیس اسکلی، استعداد آرسنالی انتخاب اول او به نظر میرسد اما این بازیکن فعلاً در ترکیب آرسنال جای ثابتی ندارد و همین شاید کار او برای حضور در ترکیب تیم ملی را سخت کند. تینو لیورامنتو نیز دیگر گزینه توخل است اما احتمالاً انگلیس در جام جهانی از لوک شاو عبور خواهد کرد.
غیبت بلینگام، پالمر، فودن و آرنولد از علامت سؤالهای بزرگ در لیستهای اخیر توخل بوده و چالش اینجاست که آیا توخل برای جام جهانی هم این رویکرد را ادامه خواهد داد یا خیر. او که از این ایده دفاع کرده، شاید در خود جام جهانی شجاعت کشیدن خط قرمز روی نام برخی بازیکنان بزرگ را نداشته باشد. علاوه بر این، میزان آمادگی و مصدومیت بازیکنان نیز نقشی کلیدی در شرایط تیم ملی انگلیس ایفا خواهد کرد.