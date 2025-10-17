به گزارش ایلنا، روز پایانی مرحله چهارم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا، با صعود دو تیم مدعی همیشگی قاره آسیا همراه بود. در اولین مسابقه، قطر که برای صعود مستقیم به پیروزی مقابل امارات نیاز داشت، در یک جدال جذاب و تماشایی از سد این تیم گذشت تا برای اولین بار از طریق صعود از دور مقدماتی، راهی جام جهانی شود.

پس از بازی منطقی امارات در نیمه نخست، قطر روی دو ارسال در نیمه دوم پیش افتاد و کاهش اختلاف توسط بازیکنان امارات در لحظات پایانی نیمه دوم نیز دردی از این تیم دوا نکرد. این بازی البته بدون جنجال هم نبود و شرایط داوری مسابقه، انتقادات زیادی را برانگیخت. پرتاب اشیا از سوی هواداران قطر به درون زمین و وقت‌کشی عجیب شاگردان یولن لوپتگی در قطر، باعث درگیری و تشنج در بازی شد و همین موضوع موجب شد تا بازی در نیمه دوم، ۱۵دقیقه وقت اضافه داشته باشد.

در اوقات اضافه نیز حداقل شاهد ۵ دقیقه توقف در بازی بودیم اما داور بازی به شکلی عجیب، رأس ۱۵دقیقه سوت پایان را به صدا درآورد. با این نتیجه امارات راهی پلی‌آف شد و عمان با هدایت کارلوس کی‌روش پلی‌آف و شانس صعود به جام جهانی را از دست داد. اگر اتفاق خاصی مثل جام جهانی ۲۰۲۲ برای کی‌روش رقم نخورد، سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی برای اولین بار از جام جهانی ۲۰۱۰ در این رقابت‌ها غایب خواهد بود.

در دومین بازی روز پایانی مرحله چهارم مقدماتی، همه منتظر یک نبرد جذاب و زیبا بین دو تیم عربستان و عراق در جده بودند اما این مسابقه، به هیچ عنوان نتوانست انتظار هواداران فوتبال آسیا را برآورده کند. عربستان در بازی نخست با نتیجه سه بر دو از سد اندونزی گذشته بود و عراق نیز با یک گل، موفق به شکست این تیم شد؛ با توجه به گل زده بیشتر عربستان، این تیم با مساوی به جام جهانی صعود می‌کرد و این عراق بود که نیاز به پیروزی داشت. با این حال در جریان بازی، تیمی که موقعیت‌های بیشتری خلق کرد و رویکرد تهاجمی‌تری داشت، عربستان بود و عراق به هیچ عنوان در جریان بازی نتوانست برای شاگردان رنار دردسرساز باشد.

در لحظات پایانی بازی، عراق فرصتی فوق‌العاده با ضربه کاشته حسن عبدالکریم پیدا کرد اما نواف العقیدی دروازه‌بان عربستان با واکنش تعیین‌کننده خود، صعود تیمش به جام جهانی را قطعی کرد. حالا و پس از صعود عربستان و عراق در کنار ایران، ژاپن، کره جنوبی، ازبکستان، استرالیا و اردن، دو تیم عراق و امارات ماه آینده دیدارهایی سرنوشت‌ساز برای حضور در پلی‌آف بین قاره‌ای برگزار می‌کنند. بازی رفت روز ۲۲آبان در امارات برگزار می‌شود و عراق در روز ۲۷آبان، بازی برگشت را میزبانی می‌کند.

نکته مهم در خصوص این پلی‌آف، صعود دو تیم میزبان بود که از حمایت‌های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار شدند. عربستان و قطر نه‌تنها امتیاز میزبانی و حضور هواداران خود را داشتند، بلکه با برگزاری اولین و آخرین بازی و شش روز استراحت، شرایط جسمانی بهتری نسبت به رقبای خود پیدا کردند و همین فرمول عجیب، کمک ویژه‌ای به دو تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کرد. موضوعی که اعتراضات رسانه‌های کشورهای مختلف و سرمربیان از جمله کارلوس کی‌روش در عمان و پاتریک کلایورت در اندونزی را به‌همراه داشت.

