میزبانی ایران از تورنمنت کافا به تعویق افتاد؛
تغییر در برنامههای فوتسال ملی
کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی اعلام کرد برگزاری تورنمنت فوتسال کافا در جزیره کیش به سال ۲۰۲۶ موکول میشود. این تصمیم که به دلیل فشردگی تقویم فوتسال جهان در سال ۲۰۲۵ اتخاذ شده، باعث از دست رفتن فرصت میزبانی ایران در یک رویداد معتبر شد و برنامههای آمادهسازی تیم ملی فوتسال را دستخوش تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تیم ملی فوتسال ایران خود را برای دو مسابقه تدارکاتی برابر روسیه در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهر آماده میکند، خبری تازه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، برنامههای فوتسال ایران را تغییر داد.
ایران قرار بود در جزیره کیش، میزبان قدرتهای فوتسال آسیا از جمله ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در تورنمنت کافا باشد که این میزبانی از چهار تیم حاضر در جام جهانی به دلیل شلوغی تقویم فوتسال جهان در سال ۲۰۲۵، به تعویق افتاد.
پیش از این نیز قرار بود این مسابقات در نیمه اول سال به میزبانی کیش برگزار شود که اتفاقات جنگ ۱۲ روزه، باعث لغو این تورنمنت شد؛ آن هم در حالی که مسئولان برگزاری مسابقات، امکاناتی ویژه را در کیش برای میزبانی از این مسابقات فراهم کرده بودند.
احسان کامیانی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص گفت: «در یک سال گذشته تلاشهای زیادی برای فراهم کردن شرایط استاندارد میزبانی انجام دادیم. تیمی از فدراسیون فوتبال ایران به شهرهای مختلف سفر کرد و ظرفیتهای میزبانی، کیفیت سالنها، امکانات اقامتی و زیرساختهای لازم را بررسی کرد. در نهایت منطقه آزاد کیش بهعنوان میزبان رسمی از سوی ایران معرفی شد و مورد تأیید کافا نیز قرار گرفت.
پس از تأیید میزبانی، فدراسیون فوتبال و مسئولان محلی کیش اقداماتی جدی برای آمادهسازی زیرساختها انجام دادند و برخی امکانات نیز بازسازی یا بهروزرسانی شد. اما دیروز کافا به صورت رسمی اعلام کرد که این مسابقات به سال ۲۰۲۶ موکول میشود. بدین ترتیب برنامه تقویمی اعلام شده از سوی سازمان لیگ در نیمسال دوم به قوت خود باقی است. برگزاری مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا، بازیهای کشورهای اسلامی و چند رویداد مهم دیگر باعث شد که کشورهای عضو نتوانند در سال ۲۰۲۵ در این رقابتها شرکت کنند.» بنابراین فرصت یک میزبانی معتبر و اثرگذار در فوتسال، از ایران گرفته شده و این موضوع خبر خوبی برای فوتسال ایران نیست.
هرچند که تیم وحید شمسایی حالا میتواند با خیال راحت، خود را آماده حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و جام ملتهای آسیا کند؛ رقابتهایی که تأثیر مهمی در فرآیند تغییر نسل تیم ملی فوتسال ایران زیر نظر وحید شمسایی خواهد داشت.