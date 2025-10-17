ریکاردو ساپینتو از سکو به لب خط

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، که در شروع فصل به دلیل محرومیت مجبور بود تیمش را از سکو هدایت کند، بالاخره اجازه یافت در هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان از کنار زمین تیمش را هدایت کند.

ساپینتو در شش بازی ابتدایی فصل، به دلیل محرومیت نتوانست کنار خط باشد و در این مدت تیمش را از بالا هدایت می‌کرد. در اولین تجربه حضور او در کنار تیم در لیگ، استقلال در سوپر جام مقابل تراکتور با دو گل پیش افتاد اما در نیمه دوم نتیجه را واگذار کرد. هفته بعد و در اولین هفته لیگ برتر، این تیم موفق شد تراکتور را شکست دهد.

تاکنون در لیگ برتر، تیم ساپینتو یک برد، یک باخت و چند مساوی ثبت کرده است و در رقابت‌های آسیایی دو شکست متحمل شده، از جمله شکست تاریخی مقابل الوصل امارات. با وجود این نتایج، سرمربی استقلال از مدیران و هواداران خواسته تا به او فرصت دهند و امروز در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان، وعده قهرمانی داد.

این هفته، بازی مقابل مس رفسنجان اولین حضور ساپینتو در کنار خط در لیگ برتر است. هواداران انتظار دارند تیم با پیروزی در این دیدار، از وضعیت بحرانی خارج شود و دوباره به مسیر موفقیت بازگردد. اکنون همه چشم‌ها به عملکرد ساپینتو و تیمش در هفته هفتم دوخته شده است تا مشخص شود آیا می‌توانند روزهای سخت گذشته را جبران کنند.

