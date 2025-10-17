خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته هفتم لیگ برتر

ریکاردو ساپینتو از سکو به لب خط

ریکاردو ساپینتو از سکو به لب خط
کد خبر : 1701021
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی پرتغالی استقلال پس از پایان محرومیت، برای اولین بار تیمش را از کنار زمین هدایت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، که در شروع فصل به دلیل محرومیت مجبور بود تیمش را از سکو هدایت کند، بالاخره اجازه یافت در هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان از کنار زمین تیمش را هدایت کند.

ساپینتو در شش بازی ابتدایی فصل، به دلیل محرومیت نتوانست کنار خط باشد و در این مدت تیمش را از بالا هدایت می‌کرد. در اولین تجربه حضور او در کنار تیم در لیگ، استقلال در سوپر جام مقابل تراکتور با دو گل پیش افتاد اما در نیمه دوم نتیجه را واگذار کرد. هفته بعد و در اولین هفته لیگ برتر، این تیم موفق شد تراکتور را شکست دهد.

تاکنون در لیگ برتر، تیم ساپینتو یک برد، یک باخت و چند مساوی ثبت کرده است و در رقابت‌های آسیایی دو شکست متحمل شده، از جمله شکست تاریخی مقابل الوصل امارات. با وجود این نتایج، سرمربی استقلال از مدیران و هواداران خواسته تا به او فرصت دهند و امروز در نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان، وعده قهرمانی داد.

این هفته، بازی مقابل مس رفسنجان اولین حضور ساپینتو در کنار خط در لیگ برتر است. هواداران انتظار دارند تیم با پیروزی در این دیدار، از وضعیت بحرانی خارج شود و دوباره به مسیر موفقیت بازگردد. اکنون همه چشم‌ها به عملکرد ساپینتو و تیمش در هفته هفتم دوخته شده است تا مشخص شود آیا می‌توانند روزهای سخت گذشته را جبران کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ