ابهام در آینده قلی‌زاده؛ اختلاف مدیران لخ پوزنان بر سر تمدید قرارداد

ابهام در آینده قلی‌زاده؛ اختلاف مدیران لخ پوزنان بر سر تمدید قرارداد
گزارش‌ها از لهستان حاکی است مدیران باشگاه لخ پوزنان درباره تمدید قرارداد علی قلی‌زاده به توافق نرسیده‌اند و احتمال جدایی این وینگر ایرانی در تابستان آینده وجود دارد.

به گزارش ایلنا، علی قلی‌زاده پس از شروعی دشوار، فصل گذشته با عملکرد درخشان خود نقش مهمی در قهرمانی تیم داشت، اما مصدومیت‌های اخیر آینده او را در پوزنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به نقل از سایت «transfery» لهستان، به نظر می‌رسد در تابستان آینده تغییرات مهم دیگری در لخ پوزنان رخ دهد و احتمال جدایی علی قلی‌زاده پس از پایان فصل وجود دارد. گفته می‌شود مدیران باشگاه درباره تمدید قرارداد این بازیکن ۲۹ ساله اختلاف‌نظر دارند.

شروع کار قلی‌زاده در لخ پوزنان اصلاً خوب نبود. او با مبلغ قابل توجهی جذب شد اما مدت زیادی طول کشید تا نخستین بازی رسمی‌اش را انجام دهد. این بازیکن با مصدومیتی به پوزنان آمد که در نهایت بسیار جدی‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا تصور می‌شد. در واقع می‌توان گفت فصل نخست حضور این بازیکن ایرانی در لخ کاملاً از دست رفت. قلی‌زاده فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را در حالی آغاز کرد که بسیاری از او ناامید شده بودند، اما خیلی زود ثابت کرد قضاوت‌ها زودهنگام بوده است.

او نقشی کلیدی در قهرمانی لخ پوزنان در لیگ لهستان داشت و فصل را با ۳۴ بازی، ۸ گل زده و ۶ پاس گل به پایان رساند. با این حال، مصدومیت‌ها بار دیگر گریبان او را گرفتند و باعث شدند بخش قابل توجهی از فصل جاری را از دست بدهد. اکنون ماه‌های پیش رو برای قلی‌زاده بسیار تعیین‌کننده است، چرا که قرارداد او تنها تا پایان ژوئن سال آینده اعتبار دارد و مدیران باشگاه هنوز به تصمیم نهایی درباره تمدید یا عدم تمدید قرارداد او نرسیده‌اند.

