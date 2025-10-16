رسمی: فغانی داور سال ۲۰۲۵ آسیا شد
علیرضا فغانی، داور بینالمللی فوتبال ایران که هماکنون با پرچم استرالیا در میادین جهانی قضاوت میکند، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین داور سال ۲۰۲۵ قاره کهن انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا فغانی، داور باتجربه ۴۸ ساله فوتبال ایران، بار دیگر افتخار بزرگی را برای خود و داوری آسیا رقم زد. او که در سومین سال حضورش در استرالیا به سر میبرد و با پرچم این کشور در رقابتهای بینالمللی سوت میزند، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به عنوان بهترین داور سال ۲۰۲۵ آسیا معرفی شد و در مراسم رسمی، جایزه خود را دریافت کرد.
فغانی در کنار دو کمکداور استرالیایی خود، آنتون شتینین و اشلی بکام، این عنوان را به دست آورد تا این تیم داوری به طور مشترک به عنوان بهترین تیم داوری قاره انتخاب شود.
این داور ایرانیالاصل از سال ۲۰۰۸ در فهرست رسمی داوران بینالمللی فیفا قرار دارد و سابقه قضاوت در دو دوره جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر را در کارنامه خود دارد. او همچنین در میان نامزدهای داوری جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک قرار گرفته است.
فغانی که در سالهای گذشته به دلیل قانون محدودیت سنی ۴۵ سال در ایران از فهرست داوران رسمی کنار گذاشته شد، پس از مهاجرت به استرالیا توانست مسیر حرفهای خود را ادامه دهد. عملکرد درخشان او در نخستین دوره جام جهانی باشگاهها تحت نظر فیفا یکی از مهمترین دلایل انتخابش به عنوان بهترین داور آسیا عنوان شده است.
در این رقابتها، فغانی دو دیدار مرحله گروهی و یک بازی مرحله یکچهارم نهایی را قضاوت کرد و در نهایت برای داوری فینال بین تیمهای پاریسنژرمن و چلسی برگزیده شد؛ حضوری که با دریافت مدال طلای بهترین داور مسابقات همراه شد.
علیرضا فغانی پیشتر نیز در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ موفق به کسب عنوان بهترین داور آسیا شده بود، اما دریافت این جایزه در ۴۸ سالگی، نقطهای ویژه در دوران حرفهای او محسوب میشود و بار دیگر ضعف قانون محدودیت سنی داوران در فوتبال ایران را برجسته میکند.
به نظر میرسد کسب این عنوان، حضور فغانی را در جام جهانی ۲۰۲۶ قطعیتر کند؛ داوری که حالا اگرچه با پرچم استرالیا قضاوت میکند، اما همچنان نامش برای فوتبال ایران افتخارآفرین است.