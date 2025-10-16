پیام تبریک وزارت ورزش به درخشش نمایندگان ایران در آسیا
وزارت ورزش و جوانان در پی موفقیت نمایندگان فوتبال ایران در مراسم انتخاب برترینهای فوتبال آسیا در ریاض، با صدور پیامی رسمی، این دستاوردها را به جامعه ورزش کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت ورزش و جوانان، در پیام صادرشده آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
مراسم انتخاب برترینهای فوتبال قاره آسیا، بار دیگر جلوهای از توانمندی، تلاش و جایگاه درخور ورزش ایران در سطح قاره را به نمایش گذاشت.
در این رویداد، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه خاتون بم، با انتخاب بهعنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا، نمادی از پیشرفت مستمر و چشمگیر فوتبال بانوان کشور شد.
همچنین سالار آقاپور، بازیکن ملیپوش فوتسال ایران و عضو باشگاه گهرزمین سیرجان، با کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا، استمرار اقتدار فوتسال ایران در قاره کهن را به رخ کشید.
در کنار این موفقیتها، علیرضا فغانی، داور بینالمللی و پرافتخار ایرانی، نیز با انتخاب بهعنوان بهترین داور سال آسیا، برگ زرینی دیگر بر افتخارات داوری کشور افزود.
وزارت ورزش و جوانان ضمن تبریک این دستاوردها به ورزشکاران، مربیان، داوران و خانواده فوتبال کشور، ابراز امیدواری کرده است که فوتبال و فوتسال ایران — در بخش بانوان و آقایان — همچنان منبعی از شور، نشاط و افتخار برای ملت عزیز ایران باشد.