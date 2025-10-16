پیام تبریک وزارت ورزش به درخشش نمایندگان ایران در آسیا

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان، در پیام صادرشده آمده است:

مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال قاره آسیا، بار دیگر جلوه‌ای از توانمندی، تلاش و جایگاه درخور ورزش ایران در سطح قاره را به نمایش گذاشت.

در این رویداد، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه خاتون بم، با انتخاب به‌عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا، نمادی از پیشرفت مستمر و چشمگیر فوتبال بانوان کشور شد.

همچنین سالار آقاپور، بازیکن ملی‌پوش فوتسال ایران و عضو باشگاه گهرزمین سیرجان، با کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا، استمرار اقتدار فوتسال ایران در قاره کهن را به رخ کشید.

در کنار این موفقیت‌ها، علیرضا فغانی، داور بین‌المللی و پرافتخار ایرانی، نیز با انتخاب به‌عنوان بهترین داور سال آسیا، برگ زرینی دیگر بر افتخارات داوری کشور افزود.

وزارت ورزش و جوانان ضمن تبریک این دستاوردها به ورزشکاران، مربیان، داوران و خانواده فوتبال کشور، ابراز امیدواری کرده است که فوتبال و فوتسال ایران — در بخش بانوان و آقایان — همچنان منبعی از شور، نشاط و افتخار برای ملت عزیز ایران باشد.

